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Пасхальный рулет из двух видов мяса: рецепт, который превзойдет все ожидания

Вторник 18 марта 2025 07:41
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Пасхальный рулет из двух видов мяса: рецепт, который превзойдет все ожидания Как приготовить рулет из двух видов мяса на Пасху (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

До Пасхи осталось уже немного, поэтому стоит продумывать, какие блюда вы будете готовить на праздничный стол. Попробуйте сделать пасхальный рулет из двух видов мяса и яичной начинкой, который еще называют "печеня по-княжески".

Как приготовить пасхальный рулет из двух видов мяса, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Shuba.

Что вам понадобится:

  • Говядина - 500 г
  • Свинина - 100 г
  • Батон нарезной - 100 г
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Яйца куриные - 1 шт.
  • Соль, перец черный молотый - по вашему вкусу
  • Масло растительное - 20 мл
  • Лавровый лист - 1 шт.
  • Зелень - по вашему вкусу

Как готовить пасхальный мясной рулет на пасху

Мясо хорошо помойте. Свинину пропустите через мясорубку вместе с батоном. Лук нужно почистить, нарезать и пассировать.

К свинине добавьте пассированный лук, измельченный чеснок, соль, перец и хорошо вымешайте. Яйцо сварите вкрутую, дайте остыть и нарежьте кубиками.

Говядину отбейте в широкий пласт, посередине положите фарш, кубики яйца, измельченную зелень и сверните все в рулет. Завяжите вокруг ниткой, чтобы не раскрутился.

Разогрейте сковороду и обжарьте с маслом рулет со всех сторон до румяности. Затем положите рулет в гусятницу, налейте немного воды. Добавьте лавровый лист и тушите под крышкой на маленьком огне 1 час.

Готовое мясо освободите от нитей и нарежьте на порционные ломтики.

С мясом можно экспериментировать - например, взять говядину и курятину.

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А вот еще один рецепт рулета с немножко другим набором ингредиентов:

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Рецепты Приготовление Пасха
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