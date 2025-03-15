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Мінімум калорій і максимум насолоди! Готуємо пісне медове печиво: швидкий рецепт

Субота 15 березня 2025 07:47
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Мінімум калорій і максимум насолоди! Готуємо пісне медове печиво: швидкий рецепт Як приготувати пісне медове печиво (Кадр з відео)
Автор: Анна Шиканова

Під час посту або коли ви на дієті - обмежувати себе у солодощах не варто. Але потрібно підібрати такі рецепти, де мінімум інгредієнтів, які впливають на вашу вагу або які дозволені у піст. Тому пропонуємо вам рецепт пісного медового печива.

Як приготувати пісне та ароматне медове печиво, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео на каналі кулінарки Дарії Даріко у YouTube.

Що вам знадобиться:

  • Мед - 40 г
  • Цукор - 80 г
  • Вода - 80 мл
  • Олія - 40 г
  • Борошно - 220 г
  • Сода - ½ ч. ложки
  • Сіль - дрібка
  • Кориця - ½ ч. ложки
  • Кардамон мелений - ¼ ч. ложки
  • Гвоздика мелена - ¼ ч. ложки

Як готувати пісне медове печиво

У невелику каструлю налийте воду, додайте цукор та мед. Поставте на повільний вогонь і доведіть суміш до кипіння, постійно її помішуючи. Зніміть з вогню та дайте трохи охолонути. Додайте сіль, соду та олію, ретельно розмішайте, щоб все розчинилося.

У великій мисці змішайте просіяне борошно та спеції. Повільно, перемішуючи, змішуйте сухі та рідкі інгредієнти. Спочатку тісто вимішуйте лопаткою, потім руками. Розкачайте його у пласт товщиною 5 мм.

За допомогою формочок або стакана зробіть печиво. Візьміть деко, застеліть його пергаментом та викладіть печиво.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Випікайте печиво 5-7 хвилин.

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