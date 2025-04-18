Великоднє меню без шкоди шлунку: ось як поєднати традиції та "легкі" страви

Великдень - не лише час святкових застіль, а й можливість поєднати багатовікові традиції з турботою про здоров’я. Як скласти меню, яке міститиме українські звичаї та відповідатиме здоровому харчуванню?
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Ольги Дорош.
Зробіть правильний вибір
За словами експерта, лише людині вирішувати, які страви лишити, а які оновити. Традиційні страви - це частина культури, їх не обов’язково виключати.
Але деякі з них легко адаптувати:
Додайте легкості
На столі має бути не лише важка їжа, а й те, що допоможе травленню:
Порції, а не заборони
Важливо не зважувати їжу чи відмовляти собі в улюбленому шматочку паски. Просто їжте повільно, відчувайте смак та зупиняйтесь, коли відчули насичення.
Святковий рух - найкращий антидот
Прогулянка після застілля, ігри з дітьми та легкі активності - це допоможе тілу перетравити святковий обід і не відчувати важкість.
Свята - це більше, ніж їжа
Важливо сфокусуватись на спілкуванні, обіймах, радості, а не лише на вмісті тарілки. Їжа - частина свята, а не головна подія, то зникає потреба "з’їсти все".
Вас може зацікавити