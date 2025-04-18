Великоднє меню без шкоди шлунку: ось як поєднати традиції та "легкі" страви

Як зберегти баланс

Зробіть правильний вибір

За словами експерта, лише людині вирішувати, які страви лишити, а які оновити. Традиційні страви - це частина культури, їх не обов’язково виключати.

Але деякі з них легко адаптувати:

паска - без цукру, на цільнозерновому чи мигдальному борошні

ковбаса - замінити на запечене м’ясо або індичку

майонезний салат - на грецькому йогурті

Додайте легкості

На столі має бути не лише важка їжа, а й те, що допоможе травленню:

салати зі свіжої зелені (рукола, шпинат, огірок, редиска)

квашені овочі

запечені овочі з оливковою олією

вода з лимоном або м’ятою на столі

Порції, а не заборони

Важливо не зважувати їжу чи відмовляти собі в улюбленому шматочку паски. Просто їжте повільно, відчувайте смак та зупиняйтесь, коли відчули насичення.

Святковий рух - найкращий антидот

Прогулянка після застілля, ігри з дітьми та легкі активності - це допоможе тілу перетравити святковий обід і не відчувати важкість.

Свята - це більше, ніж їжа

Важливо сфокусуватись на спілкуванні, обіймах, радості, а не лише на вмісті тарілки. Їжа - частина свята, а не головна подія, то зникає потреба "з’їсти все".