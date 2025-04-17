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Як прикрасити паску, щоб вона виглядала як із Pinterest

Четвер 17 квітня 2025 10:30
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Як прикрасити паску, щоб вона виглядала як із Pinterest Як оригінально прикрасити паску (фото: Pixabay.com) 
Автор: Фелікс Коркін

Паска - не лише смачна великодня випічка, а й справжнє поле для творчості. Сучасні господині прикрашають її настільки оригінально, що роблять справжньою прикрасою столу.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує найцікавіші способи оздоблення, які зроблять вашу паску святковою зіркою столу.

Шоколадні цукерки та маршмелоу

Для яскравого оформлення використайте улюблені батончики, дрібний маршмелоу та макаруни. Додайте посипку з кольорових кульок - і паска заграє новими фарбами. Такий десерт особливо сподобається дітям.
Як прикрасити паску, щоб вона виглядала як із PinterestПаска з шоколадними цукерками та маршмелоу (фото: 12kanal.com)

Смажені горішки та мигдальні пелюстки

Натуральні інгредієнти створюють атмосферу домашнього тепла. Золотисті горішки та тонкі пелюстки мигдалю чудово підходять до карамельної або шоколадної глазурі. Цей варіант особливо пасує прихильникам класичного стилю.
Як прикрасити паску, щоб вона виглядала як із PinterestПаска зі смаженими горішками (фото: 12kanal.com)

Безе у вигляді фігурок

Різнокольорові безе у формі квітів, зірочок чи зайчиків додають пасці яскравості. Ще краще виглядає композиція у вигляді веселки. Такий варіант стане прикрасою не лише столу, а й великоднього кошика.
Як прикрасити паску, щоб вона виглядала як із PinterestПаска з безе (фото: 12kanal.com)

Квіти, що можна їсти

Свіжі або сушені їстівні квіти перетворюють паску на справжній шедевр. Їх можна знайти у супермаркетах або спеціалізованих магазинах. Виглядає витончено та по-святковому.
Як прикрасити паску, щоб вона виглядала як із PinterestПаска з їстівними квітами (фото: 12kanal.com)

Шоколадна глазур

Паска, повністю покрита блискучою шоколадною глазур’ю, виглядає надзвичайно апетитно. До неї пасуватимуть ягоди, горішки або декоративна стрічка. Такий варіант ідеальний для любителів насиченого смаку.
Як прикрасити паску, щоб вона виглядала як із PinterestПаска з шоколадною глазур'ю (фото: 12kanal.com)

Пряники у формі символів

Маленькі пряники у вигляді яєць, курчат і великодніх зайців легко закріпити на верхівці паски. Можна також додати букви "ХВ" із глазурі. Така паска виглядатиме казково.
Як прикрасити паску, щоб вона виглядала як із PinterestПаска з пряниками (фото: 12kanal.com)

Макаруни з начинкою

Ці вишукані французькі тістечка додають кольору та текстури. Оберіть декілька пастельних відтінків, і паска набуде елегантного вигляду. Для розкішного блиску використовуйте трохи харчового золота.
Як прикрасити паску, щоб вона виглядала як із PinterestПаска з макарунами (фото: 12kanal.com)

Швейцарська меренга і кориця

Цей тип меренги добре тримає форму, не кришиться і має блискучу текстуру. Прикрасьте її паличками кориці - і отримаєте ароматну святкову класику. Ідеальне рішення для тих, хто цінує стиль і зручність.
Як прикрасити паску, щоб вона виглядала як із PinterestПаска з меренгою та корицею (фото: 12kanal.com)

Свіжі ягоди на глазурі

Малина, чорниця або полуниця виглядають особливо святково на фоні білого чи шоколадного покриття. Щоб вони довше зберігали вигляд, покрийте їх прозорим гелем. Це поєднання естетики й смаку.
Як прикрасити паску, щоб вона виглядала як із PinterestПаска зі свіжими ягодами (фото: 12kanal.com)

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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти 12kanal.com та Weukraine.tv.

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