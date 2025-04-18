Пасхальное меню без вреда для желудка: вот как совместить традиции и "легкие" блюда

Пасха - не только время праздничных застолий, но и возможность совместить многовековые традиции с заботой о здоровье. Как составить меню, которое будет содержать украинские обычаи и будет отвечать здоровому питанию?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Ольги Дорош.
Сделайте правильный выбор
По словам эксперта, только человеку решать, какие блюда оставить, а какие обновить. Традиционные блюда - это часть культуры, их необязательно исключать.
Но некоторые из них легко адаптировать:
Добавьте легкости
На столе должна быть не только тяжелая пища, но и то, что поможет пищеварению:
Порции, а не запреты
Важно не взвешивать еду или отказывать себе в любимом кусочке паски. Просто ешьте медленно, чувствуйте вкус и останавливайтесь, когда почувствовали насыщение.
Праздничное движение - лучший антидот
Прогулка после застолья, игры с детьми и легкие активности - это поможет телу переварить праздничный обед и не чувствовать тяжесть.
Праздники - это больше, чем еда
Важно сфокусироваться на общении, объятиях, радости, а не только на содержимом тарелки. Еда - часть праздника, а не главное событие, то исчезает потребность "съесть все".
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