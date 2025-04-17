5 салатів на Великдень, які зметуть зі стола першими: смачні весняні рецепти

Великодній стіл може бути яскравим, легким і стильним - навіть без традиційної "шуби" чи олів’є. Ми зібрали п’ять святкових салатів із весняними овочами, зеленню, легкими заправками та авокадо.

Великдень - це не тільки свята атмосфера, але й можливість погодувати гостей смачними та оригінальними стравами. Легкі, ситні салати з яскравим смаком стануть ідеальним доповненням до вашого меню на Великдень.

Салат з редискою, яйцем і зеленим горошком

Вам знадобиться:

Редиска - 1 пучок

Яйця - 3 шт.

Зелений горошок - 100 г

Зелена цибуля, кріп

Заправка: сметана, гірчиця, лимонний сік

Приготування:

Зварити яйця, нарізати їх разом з редискою. Змішати з зеленим горошком, цибулею і кропом. Заправити сметаною, додавши гірчицю та лимонний сік до свого смаку.

Молода капуста з огірком і насінням

Вам знадобиться:

Молода капуста - ¼ качана

Огірок - 2 шт.

Насіння гарбуза або соняшника

Олія, лимонний сік, мед

Приготування:

Нарізати капусту та огірки, додати насіння. Заправити олією з лимонним соком і трішки меду для ніжного смаку. Не бійтеся експериментувати та робіть салати з того, що у вас є під рукою (фото: freepik.com)

Салат з буряком, фетою та руколою

Вам знадобиться:

Варений буряк - 2 шт.

Фета або бринза - 100 г

Рукола - 1 пучок

Волоські горіхи - 30 г

Оливкова олія - 2 ст. ложки

Бальзамічний оцет - 1 ч. ложка

Мед - ½ ч. ложки

Сіль, перець - до вашого смаку

Приготування:

Буряк нарізати тонкими скибочками, руколу промити та обсушити. Фету нарізати кубиками. Горіхи підсмажити на сухій сковорідці та подрібнити. Змішати інгредієнти, зробити заправку з олії, оцту, меду, солі та перцю.

Салат з лососем, авокадо та крем-сиром

Вам знадобиться:

Слабосолоний лосось - 150 г

Авокадо - 1 шт.

Огірок - 1 шт.

Мікс салату - 100 г

Крем-сир - 100 г

Лимонний сік - 1 ст. ложка

Оливкова олія - 2 ст. ложки

Сіль, перець - до вашого смаку

Приготування:

Лосось нарізати тонкими скибочками. Авокадо очистити та нарізати кубиками. Огірок нарізати півкільцями. Всі інгредієнти змішати, заправити олією, лимонним соком, сіллю та перцем.

Салати з весняними та свіжими інгредієнтами прикрасять ваш святковий стіл на Великдень (фото: freepik.com)

Салат "Великодній вінок"

Відварені яйця - 4 шт.

Варена картопля - 2 шт.

Варена морква - 1 шт.

Зелений горошок - 100 г

Майонез - 3 ст. ложки

Сіль, перець - до вашого смаку

Зелень

Приготування:

Яйця, картоплю та моркву нарізати кубиками. Змішати з горошком, додати майонез, сіль та перець. Викласти салат у формі вінка на тарілці та прикрасити зеленню.

До речі, більшість салатів та закусок на Великдень можна викладати у формі вінка та прикрашати листям салату та зеленню - це буде дуже оригінально і прикрасить ваш стіл.