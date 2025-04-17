5 салатів на Великдень, які зметуть зі стола першими: смачні весняні рецепти
Великодній стіл може бути яскравим, легким і стильним - навіть без традиційної "шуби" чи олів’є. Ми зібрали п’ять святкових салатів із весняними овочами, зеленню, легкими заправками та авокадо.
Які п'ять салатів стануть прикрасою вашого столу на Великдень, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Великдень - це не тільки свята атмосфера, але й можливість погодувати гостей смачними та оригінальними стравами. Легкі, ситні салати з яскравим смаком стануть ідеальним доповненням до вашого меню на Великдень.
Салат з редискою, яйцем і зеленим горошком
Вам знадобиться:
- Редиска - 1 пучок
- Яйця - 3 шт.
- Зелений горошок - 100 г
- Зелена цибуля, кріп
- Заправка: сметана, гірчиця, лимонний сік
Приготування:
Зварити яйця, нарізати їх разом з редискою. Змішати з зеленим горошком, цибулею і кропом. Заправити сметаною, додавши гірчицю та лимонний сік до свого смаку.
Молода капуста з огірком і насінням
Вам знадобиться:
- Молода капуста - ¼ качана
- Огірок - 2 шт.
- Насіння гарбуза або соняшника
- Олія, лимонний сік, мед
Приготування:
Нарізати капусту та огірки, додати насіння. Заправити олією з лимонним соком і трішки меду для ніжного смаку.Не бійтеся експериментувати та робіть салати з того, що у вас є під рукою (фото: freepik.com)
Салат з буряком, фетою та руколою
Вам знадобиться:
- Варений буряк - 2 шт.
- Фета або бринза - 100 г
- Рукола - 1 пучок
- Волоські горіхи - 30 г
- Оливкова олія - 2 ст. ложки
- Бальзамічний оцет - 1 ч. ложка
- Мед - ½ ч. ложки
- Сіль, перець - до вашого смаку
Приготування:
Буряк нарізати тонкими скибочками, руколу промити та обсушити. Фету нарізати кубиками. Горіхи підсмажити на сухій сковорідці та подрібнити. Змішати інгредієнти, зробити заправку з олії, оцту, меду, солі та перцю.
Салат з лососем, авокадо та крем-сиром
Вам знадобиться:
- Слабосолоний лосось - 150 г
- Авокадо - 1 шт.
- Огірок - 1 шт.
- Мікс салату - 100 г
- Крем-сир - 100 г
- Лимонний сік - 1 ст. ложка
- Оливкова олія - 2 ст. ложки
- Сіль, перець - до вашого смаку
Приготування:
Лосось нарізати тонкими скибочками. Авокадо очистити та нарізати кубиками. Огірок нарізати півкільцями. Всі інгредієнти змішати, заправити олією, лимонним соком, сіллю та перцем.
Салати з весняними та свіжими інгредієнтами прикрасять ваш святковий стіл на Великдень (фото: freepik.com)
Салат "Великодній вінок"
- Відварені яйця - 4 шт.
- Варена картопля - 2 шт.
- Варена морква - 1 шт.
- Зелений горошок - 100 г
- Майонез - 3 ст. ложки
- Сіль, перець - до вашого смаку
- Зелень
Приготування:
Яйця, картоплю та моркву нарізати кубиками. Змішати з горошком, додати майонез, сіль та перець. Викласти салат у формі вінка на тарілці та прикрасити зеленню.
До речі, більшість салатів та закусок на Великдень можна викладати у формі вінка та прикрашати листям салату та зеленню - це буде дуже оригінально і прикрасить ваш стіл.
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Під час написання матеріалу використані джерела: Cookpad, Смакота, Господинька, YouTube-канал "Наша кухня"