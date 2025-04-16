Що додати у тісто, щоб паска була м’якою навіть через 7 днів

Великдень вже близько, і кожна господиня мріє про ідеальну паску - пухку, запашну та таку, що довго залишається свіжою. Існує кілька простих секретів, які допоможуть вам приготувати паску, що буде радувати своєю ніжністю протягом усього святкового тижня.

Що додати в паску, щоб вона не черствіла - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Додавайте в тісто якісні жири

Одним з найважливіших факторів, що впливають на м'якість паски, є використання якісних жирів. Традиційно для приготування паски використовують вершкове масло високої жирності (не менше 82%). Жир обволікає частинки борошна, запобігаючи утворенню клейковини, що робить тісто більш ніжним та еластичним.

Вершкове масло

Надає пасці насичений молочний смак та аромат. Перед додаванням в тісто масло повинно бути розм'якшеним до кімнатної температури.

Маргарин для випічки

Сучасні якісні маргарини можуть бути чудовою альтернативою маслу, забезпечуючи пасці м'якість та тривалий термін зберігання. Обирайте маргарин з високим вмістом жиру.

Крім того, для збагачення тіста та надання йому додаткової м'якості можна використовувати:

Жовтки яєць

Велика кількість жовтків робить тісто більш здобним, насиченим та м'яким.

Сметана або вершки

Додавання невеликої кількості сметани або вершків робить структуру паски більш вологою та ніжною.

Тісто має бути вологим

Додавання інгредієнтів, що утримують вологу, є ключем до того, щоб паска залишалася м'якою протягом тривалого часу. До таких інгредієнтів належать:

Картопляний крохмаль або пюре

Невелика кількість картопляного крохмалю або відвареного та протертого картопляного пюре робить структуру паски більш пористою та вологою. Крохмаль поглинає зайву вологу і поступово віддає її, зберігаючи м'якість.

Мед

Натуральний мед не тільки додає пасці неповторного аромату та смаку, але й сприяє утриманню вологи в тісті.

Фруктові пюре (яблучне, бананове)

Невелика кількість фруктового пюре зробить паску більш вологою та ароматною.

Запарена окропом мука (заварне тісто)

Заварювання частини борошна окропом робить тісто більш еластичним та сприяє кращому утриманню вологи.

Правильна технологія приготування:

Окрім інгредієнтів, важливу роль у збереженні м'якості паски відіграє правильна технологія приготування:

Ретельне вимішування тіста

Добре вимішане тісто стає більш еластичним та краще утримує вологу. Місіть тісто до тих пір, поки воно не стане гладким та однорідним і не буде відставати від стінок посуду.

Тривала розстойка

Достатня кількість часу для розстойки тіста (як перед випіканням, так і після формування пасок) сприяє утворенню пухкої та повітряної структури.

Випікання при помірній температурі

Випікайте паску при помірній температурі (160-180°C) протягом достатнього часу, щоб вона добре пропеклася всередині, але не пересушилася.

Правильне охолодження

Після випікання дайте пасці повністю охолонути на решітці, перш ніж накривати її або нарізати.

Секрети зберігання

Щоб паска якомога довше залишалася м'якою, важливо правильно її зберігати:

Герметична упаковка

Охолоджену паску загорніть у харчову плівку, пергаментний папір або покладіть у поліетиленовий пакет з застібкою. Це допоможе запобігти її висиханню.

Зберігання при кімнатній температурі

Найкраще зберігати паску при кімнатній температурі в сухому місці. Уникайте зберігання в холодильнику, оскільки це може призвести до швидшого зачерствіння.

Використання хлібниці

Хлібниця також може допомогти зберегти м'якість паски.