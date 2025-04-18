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Великоднє меню без шкоди шлунку: ось як поєднати традиції та "легкі" страви

П'ятниця 18 квітня 2025 12:15
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Великоднє меню без шкоди шлунку: ось як поєднати традиції та "легкі" страви Як зробити великоднє меню корисним для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Ольга Дорош

Великдень - не лише час святкових застіль, а й можливість поєднати багатовікові традиції з турботою про здоров’я. Як скласти меню, яке міститиме українські звичаї та відповідатиме здоровому харчуванню?

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Ольги Дорош.

Як зберегти баланс

Зробіть правильний вибір

За словами експерта, лише людині вирішувати, які страви лишити, а які оновити. Традиційні страви - це частина культури, їх не обов’язково виключати.

Але деякі з них легко адаптувати:

  • паска - без цукру, на цільнозерновому чи мигдальному борошні
  • ковбаса - замінити на запечене м’ясо або індичку
  • майонезний салат - на грецькому йогурті

Додайте легкості

На столі має бути не лише важка їжа, а й те, що допоможе травленню:

  • салати зі свіжої зелені (рукола, шпинат, огірок, редиска)
  • квашені овочі
  • запечені овочі з оливковою олією
  • вода з лимоном або м’ятою на столі

Порції, а не заборони

Важливо не зважувати їжу чи відмовляти собі в улюбленому шматочку паски. Просто їжте повільно, відчувайте смак та зупиняйтесь, коли відчули насичення.

Святковий рух - найкращий антидот

Прогулянка після застілля, ігри з дітьми та легкі активності - це допоможе тілу перетравити святковий обід і не відчувати важкість.

Свята - це більше, ніж їжа

Важливо сфокусуватись на спілкуванні, обіймах, радості, а не лише на вмісті тарілки. Їжа - частина свята, а не головна подія, то зникає потреба "з’їсти все".

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