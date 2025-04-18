Пасхальное меню без вреда для желудка: вот как совместить традиции и "легкие" блюда

Пасха - не только время праздничных застолий, но и возможность совместить многовековые традиции с заботой о здоровье. Как составить меню, которое будет содержать украинские обычаи и будет отвечать здоровому питанию?

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу диетолога Ольги Дорош.

Как сохранить баланс

Сделайте правильный выбор

По словам эксперта, только человеку решать, какие блюда оставить, а какие обновить. Традиционные блюда - это часть культуры, их необязательно исключать.

Но некоторые из них легко адаптировать:

паска - без сахара, на цельнозерновой или миндальной муке

колбаса - заменить на запеченное мясо или индейку

майонезный салат - на греческом йогурте

Добавьте легкости

На столе должна быть не только тяжелая пища, но и то, что поможет пищеварению:

салаты из свежей зелени (руккола, шпинат, огурец, редис, редис)

квашеные овощи

запеченные овощи с оливковым маслом

вода с лимоном или мятой на столе

Порции, а не запреты

Важно не взвешивать еду или отказывать себе в любимом кусочке паски. Просто ешьте медленно, чувствуйте вкус и останавливайтесь, когда почувствовали насыщение.

Праздничное движение - лучший антидот

Прогулка после застолья, игры с детьми и легкие активности - это поможет телу переварить праздничный обед и не чувствовать тяжесть.

Праздники - это больше, чем еда

Важно сфокусироваться на общении, объятиях, радости, а не только на содержимом тарелки. Еда - часть праздника, а не главное событие, то исчезает потребность "съесть все".