Великий пост в 2020 году: когда начинается и что запрещено делать

Великий пост в Украине 2020 (Коллаж РБК-Украина)

В период Великого поста стоит позаботиться не только о рационе, но и об очищении души

Великий пост в Украине в 2020 году начнется сразу после Масленицы и будет длиться 48 дней, до Пасхи. Считается, что этот пост самый главный и самый строгий в церковном году. Период начала и окончания поста не имеет точное ежегодной даты и считается в зависимости от великого праздника Пасхи.

Дата Великого поста в 2020 году

В 2020 году Великий пост начинает в понедельник, 2 марта, и продлится до субботы, 18 апреля. Он установлен в честь Самого Спасителя, а последняя страстная седмица поста установлена в память о последних днях жизни Иисуса Христа.

Что нельзя есть в Великий пост

Особо строгими считаются первая и последняя неделя Великого поста. Верующие воздерживаются от мясных и рыбных продуктов, исключают из рациона молоко и яйца. Исключение только для маленьких детей, беременных женщин, больных и странствующих путников.

В первый день поста стоит воздержаться от любой пищи, в остальные дни есть определенные правила:

Понедельник, среда, пятница – сухоядение (вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты)

Вторник, четверг – можно вареные блюда без масла.

Суббота, воскресенье – пища с растительным маслом и даже немного вина.

Что нельзя есть во время Великого поста

Кроме того, на период Великого поста выпадает несколько православных праздников – Благовещение, Лазарева суббота и Вербное воскресенье. В эти дни можно употреблять рыбные блюда и выпить бокал вина.

Что еще нельзя делать во время Великого поста

В период Великого поста нельзя венчаться, веселится и посещать увеселительные заведения. Не стоит просиживать дни возле телевизора и лениться. Нельзя игнорировать трудовые обязательства и поддаваться негативным чувствам: агрессии, злости, зависти, конфликтам.