Великий пост 2020: когда начинается и что нельзя есть

Великий пост 2020 (фото: pixabay.com)

Великий пост начнется в Украине 2 марта после Масленицы

Великий пост 2020 в Украине начнется сразу после Масленицы, которая празднуется в последнее воскресенье зимы. Это произойдет 2 марта и завершится 18 апреля с наступлением Пасхи. Сорокадневный Великий пост является основным, самым продолжительным и строгим из четырех многодневных постов.

Воздержанием от пищи и развлечений верующие в течение семи недель будут готовить себя к празднованию Пасхи, которая в этом году отмечается 19 апреля.

Великий пост является самым древним из церковных постов и призван напомнить о сорокадневном посте Иисуса в пустыне, и о Страстной неделе перед самой Пасхой, когда вспоминают страдания и распятие Христа, за которыми и последовало воскресение.

У христиан этот пост является особенно строгим. Верующие должны воздерживаться от мяса, вина, молока, сыра и яиц. Исключение составляют люди пожилого возраста, больные, маленькие дети, беременные и кормящие женщины, а также путешествующие.

Основу рациона в пост составляют овощные блюда (pixabay.com/jill111)

Готовиться к посту принято заранее, и уже за неделю до его начала из рациона исключают мясные блюда. Первая и последняя недели поста самые строгие в питании.

В некоторые дни допустимы отступления в строгих правилах. На такие православные праздники, как Благовещение (7 апреля) и Вербное воскресенье (25 марта), можно включить в рацион рыбу. В Лазареву субботу (31 марта) разрешается рыбная икра. Кроме этого, в выходные дни можно выпивать по бокалу красного сухого вина.

Рацион в Великий пост: что можно есть по дням

Календарь постного питания в нестрогие дни подразумевает следующий режим:

Понедельник, среда, пятница - сухоядение. Допускается употребление фруктов и овощей, не прошедших термообработку, а также вода, компоты, травяной чай.

Вторник, четверг - горячая пища без масла. Это могут быть каши, супы (например, грибной бульон с картофелем или вермишелью).

В пост рекомендуют употреблять каши и растительные продукты (pixabay.com/hugok38)

Также стоит обратить внимание, что церковь рекомендует воздержаться от поста в случае наличия серьезных заболеваний, и дает некоторые послабления для беременных, детей и пожилых людей.

Для здорового человека ограниченное питание в Великий пост - прекрасная возможность оздоровить и очистить свой организм. Но главным в этот период остается именно духовное очищение.