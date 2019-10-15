Великий обман: стало відомо, хто веде аккаунт на підтримку Заворотнюк

Хто веде обліковий запис на підтримку Заворотнюк (Колаж РБК-Україна)

Родичі Заворотнюк не підтвердили, що ведуть її аккаунт

Анастасія Заворотнюк, яка проходить реабілітацію в одній з престижних клінік на Рубльовці, не може вести свої акаунти в соціальних мережах самостійно. Не так давно в Instagram з'явилася сторінка в підтримку тяжкохворої актриси і користувачі були впевнені, що цей аккаунт ведуть родичі Заворотнюк.

У вівторок, 15 жовтня, на це сторінці з'явилася інформація про стан артистки. У записі підтвердили, що у Анастасії Заворотнюк діагностовано онкологічне захворювання, але спростували інформацію про те, що актриса впадала в кому, була підключена до апаратів життєзабезпечення і була паралізована.

Проте вже до вечора в Telegram-каналі "НеМалахов" з'явилися нові дані. Нібито журналісти вмовили старшу дочку Заворотнюк Ганну взяти участь у передачі на телебаченні та насправді сторінку в підтримку актриси ведуть не родичі, а редактори програми Малахова. Як стверджують автори публікації, тому є кілька підтверджень.

Ганна Заворотнюк неодноразово згадувала про те, що її сім'я дружить з телеведучим Андрієм Малаховим. Про сторінку в підтримку Анастасії Заворотнюк згадували багато зірок Росії і закликали читати інформацію про стан актриси тільки там.

Автори Telegram-каналу не виключають, що телеведучий міг звернутися до зірок і попросити їх прорекламувати аккаунт. Офіційних підтверджень про те, хто веде цю сторінку – немає і навіть дочка Заворотнюк зберігає мовчання.