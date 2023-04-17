Большая вода подтапливает Чернобыльскую зону. Что об этом говорят экологи?

В этом году реки аномально вышли из берегов. Большая вода подтапливает Киев, Черкасскую и Черниговскую области. В Чернобыльской зоне также залило луга и леса.

О том, какие это может иметь последствия, рассказали на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника на странице Facebook .

Опасно ли подтопление Чернобыльского заповедника

"Наводнения, большие разливы воды, затопленные луга и поля - эти явления люди часто воспринимают через призму материального ущерба как вред. Однако для природы обильные весенние воды - большое благо. Особенно на фоне последних маловодных и сухих лет", - говорится в сообщении заповедника.

Также отмечается, что для Полесья талая и дождевая вода важна еще и потому, что наполняет многочисленные местные болота и болотца - это источник и основа существования многих биоценозов.

Специалисты научного отдела Чернобыльского заповедника показали фото затопленных лугов и лесов.

Большая вода в Чернобыльской зоне (фото: Facebook/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник)