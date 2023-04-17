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Большая вода подтапливает Чернобыльскую зону. Что об этом говорят экологи?

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Понедельник 17 апреля 2023 11:57
Большая вода подтапливает Чернобыльскую зону. Что об этом говорят экологи? Чернобыльский заповедник подтапливает (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В этом году реки аномально вышли из берегов. Большая вода подтапливает Киев, Черкасскую и Черниговскую области. В Чернобыльской зоне также залило луга и леса.

О том, какие это может иметь последствия, рассказали на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника на странице Facebook.

Опасно ли подтопление Чернобыльского заповедника

"Наводнения, большие разливы воды, затопленные луга и поля - эти явления люди часто воспринимают через призму материального ущерба как вред. Однако для природы обильные весенние воды - большое благо. Особенно на фоне последних маловодных и сухих лет", - говорится в сообщении заповедника.

Также отмечается, что для Полесья талая и дождевая вода важна еще и потому, что наполняет многочисленные местные болота и болотца - это источник и основа существования многих биоценозов.

Специалисты научного отдела Чернобыльского заповедника показали фото затопленных лугов и лесов.

Большая вода подтапливает Чернобыльскую зону. Что об этом говорят экологи?Большая вода подтапливает Чернобыльскую зону. Что об этом говорят экологи?Большая вода подтапливает Чернобыльскую зону. Что об этом говорят экологи?Большая вода подтапливает Чернобыльскую зону. Что об этом говорят экологи?Большая вода подтапливает Чернобыльскую зону. Что об этом говорят экологи?Большая вода в Чернобыльской зоне (фото: Facebook/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник)

Ранее мы рассказывали о том, что спасатели дали рекомендации, как защитить свою жизнь и имущество от большой воды.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черниговской области прогнозируют самое большое наводнение за 10 лет.

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Чернобыль