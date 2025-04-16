Велика середа 16 квітня: що категорично не можна робити, головні прикмети

16 квітня православні християни в Україні за новим стилем відзначають один з найважливіших святкових днів у році - Страсну, або Велику Середу. До кінця року залишається 259 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 16 квітня і у кого День ангела.

Велика Середа: що це за церковне свято

У Страсну середу християни згадують зраду Юди Іскаріота, який, спокусившись грошима, продав Ісуса Христа за тридцять срібників. Цей день є нагадуванням про гірку ціну зради, про крихкість людської душі перед спокусами і безмежну силу Божого милосердя. Саме в цю середу починається найтрагічніша частина Євангельської історії.

Цього дня Ісус повідомив апостолів, що наближається момент Його страждань і смерті, і що один із них зрадить Його. У Страсну середу старійшини, книжники та первосвященики остаточно вирішили згубити Ісуса. Іуда Іскаріот домовився з ними про зраду в обмін на срібняки, таким чином прирікши Учителя на страждання.

Також у середу згадують жінку, яка прийшла до Ісуса зі щирим розкаянням. Вона обмила Йому ноги сльозами, намастила дорогим миром і витерла волоссям - це був жест глибокого каяття й любові.

Господар дому, де це відбулося, здивувався, чому Ісус дозволив грішниці доторкнутися до Себе. Але Христос відповів притчею, пояснивши, що велике прощення дається тому, хто щиро кається.

Юда Іскаріот отримує гроші за зраду (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 16 квітня

У Велику середу існують важливі обмеження, які допомагають зберегти духовний настрій у період Страсного тижня. У цей день не можна сваритися, ображати інших, а також влаштовувати святкування, дні народження чи весілля.

Вважається, що веселощі і гучні святкування несумісні з атмосферою скорботи, адже цей період присвячений роздумам про страждання Ісуса Христа. Також не рекомендується відвідувати цвинтар і проводити поминання померлих.

Відмовляти у допомозі в цей період вважається недобрим знаком.

Не слід займатися фізичною працею, такою як рубання дров, шиття, в'язання або вишивка. Це час для внутрішнього очищення та молитви, тому важливо проявляти терпіння, доброту і допомагати нужденним.

Народні прикмети і традиції 16 квітня

У церквах на ранковій службі в цей день в останнє під час Великого посту проводять літургію Передосвячених Дарів. Віряни, як правило, йдуть на вечірню службу для сповіді.

Цього дня рекомендується дотримуватися сухоїдіння, що означає споживання лише рослинної їжі без термічної обробки і олії.

У домівках і на подвір'ях триває генеральне прибирання, а також починається підготовка продуктів для випікання пасок і фарбування яєць. Вже ввечері можна ставити опару для пасок.

Дощ, що йде в цей день, є прикметою того, що весна буде пізньою і холодною.

Якщо вітер дме з південного напрямку, це обіцяє хороший ріст ярих культур. А якщо вітер буде з півночі, варто очікувати дощ.

Зацвітіння матері-й-мачухи вночі віщує неприємні події.

У кого День ангела 16 квітня

16 квітня 2025 року відзначають іменини:

Леонід

Михайло

Павло

Василина

Галина

Ірина

Ніка

Талісманом для людей, народжених 16 квітня, є онікс - один з видів кварцу. З давніх-давен цей камінь вважали володарем особливих магічних сил. Зокрема, його асоціювали з властивостями справжнього лідера.