Великдень 2025. Коли українці відзначатимуть Воскресіння Господнє: дата

Цьогоріч християни східного та західного обрядів святкуватимуть Воскресіння Господнє в один день - 20 квітня.

Яких традицій дотримуються на Великдень

Цьогоріч Великдень в Україні святкуватимуть у неділю, 20 квітня. Традиційно наступного дня більшість українців мали офіційний вихідний, втім через дію воєнного стану зараз він не передбачений.

Великдень є одним із найважливіших свят християн, воно символізує Воскресіння Ісуса Христа після того, як його розіп'яли. Святу передує великий піст, під час якого віряни відмовляються від споживання їжі тваринного походження: м'яса, яєць, молока та сиру. Також у цей час віряни багато уваги приділяють молитвам та духовному очищенню. Напередодні свята Воскресіння Господнього йдуть до сповіді та причастя.

До свята християни освячують великодні кошики із паскою, ковбасою, крашанками, сиром, хріном та кагором. Освячення відбувається після спеціальної літургії напередодні Великодня у суботу або рано-вранці у святу неділю.

Традиційно у Великдень українці відвідують святкове богослужіння, після чого відбувається трапеза, під час якої християни розговляються - завершують піст і починають їсти продукти тваринного походження.

Також у великодні дні вшановують померлих - українці відвідують могили родичів й запалюють свічки, а священники освячують місця поховання.

Звечора перед Великоднем освячують паски (фото: Getty Images)

Чому дата Великодня щороку змінюється

Дата Великодня щороку змінюється, оскільки вона визначається за спеціальною системою розрахунків, що враховує місячні цикли, весняне рівнодення та церковні традиції. На відміну від більшості релігійних свят із фіксованою датою, Великдень обчислюється за місячно-сонячним календарем.

Визначення дати свята підпорядковується певному правилу: Великдень святкують у першу неділю після першого повного місяця, який настає після весняного рівнодення. Якщо цей повний місяць припадає на неділю, святкування переносять на наступний тиждень. При цьому використовується не астрономічний, а так званий "церковний" повний місяць, дата якого може відрізнятися від фактичного.

Ще один фактор, що впливає на змінність дати, - різні календарі, якими користуються різні конфесії. Католики та протестанти визначають Великдень за григоріанським календарем, а більшість православних церков - за юліанським. Через це дати весняного рівнодення та повного місяця можуть не збігатися, що призводить до різниці у святкуванні, яка іноді становить від одного до п’яти тижнів. В окремі роки Великдень у всіх християнських конфесій збігається.

Для католиків і протестантів Великдень може випасти на будь-яку неділю з 22 березня до 25 квітня, а для православних - у проміжку між 4 квітня та 8 травня (за григоріанським календарем). Саме тому це свято щороку має нову дату.