Великая среда 16 апреля: что категорически нельзя делать, главные приметы

16 апреля православные христиане в Украине по новому стилю отмечают один из важнейших праздничных дней в году - Страстную, или Великую Среду. До конца года остается 259 дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 16 апреля и у кого День ангела.

Великая Среда: что это за церковный праздник

В Страстную среду христиане вспоминают предательство Иуды Искариота, который, соблазнившись деньгами, продал Иисуса Христа за тридцать сребреников. Этот день является напоминанием о горькой цене предательства, о хрупкости человеческой души перед искушениями и безграничной силе Божьего милосердия. Именно в эту среду начинается самая трагическая часть Евангельской истории.

В этот день Иисус сообщил апостолам, что приближается момент Его страданий и смерти, и что один из них предаст Его. В Страстную среду старейшины, книжники и первосвященники окончательно решили погубить Иисуса. Иуда Искариот договорился с ними о предательстве в обмен на сребреники, таким образом обрекая Учителя на страдания.

Также в среду вспоминают женщину, которая пришла к Иисусу с искренним раскаянием. Она омыла Ему ноги слезами, намазала дорогим миром и вытерла волосами - это был жест глубокого раскаяния и любви.

Хозяин дома, где это произошло, удивился, почему Иисус позволил грешнице прикоснуться к Себе. Но Христос ответил притчей, объяснив, что великое прощение даётся тому, кто искренне кается.

Иуда Искариот получает деньги за предательство (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 16 апреля

В Великую среду существуют важные ограничения, которые помогают сохранить духовный настрой в период Страстной недели. В этот день нельзя ссориться, обижать других, а также устраивать празднования, дни рождения или свадьбы.

Считается, что веселье и громкие празднования несовместимы с атмосферой скорби, ведь этот период посвящен размышлениям о страданиях Иисуса Христа. Также не рекомендуется посещать кладбище и проводить поминовение умерших.

Отказывать в помощи в этот период считается недобрым знаком.

Не следует заниматься физическим трудом, таким как рубка дров, шитье, вязание или вышивка. Это время для внутреннего очищения и молитвы, поэтому важно проявлять терпение, доброту и помогать нуждающимся.

Народные приметы и традиции 16 апреля

В церквях на утренней службе в этот день в последний раз во время Великого поста проводят литургию Преждеосвященных Даров. Верующие, как правило, идут на вечернюю службу для исповеди.

В этот день рекомендуется придерживаться сухоядения, что означает потребление только растительной пищи без термической обработки и масла.

В домах и во дворах продолжается генеральная уборка, а также начинается подготовка продуктов для выпекания куличей и покраски яиц. Уже вечером можно ставить опару для куличей.

Дождь, идущий в этот день, является приметой того, что весна будет поздней и холодной.

Если ветер дует с южного направления, это обещает хороший рост яровых культур. А если ветер будет с севера, стоит ожидать дождь.

Зацветание матери-и-мачехи ночью предвещает неприятные события.

У кого День ангела 16 апреля

16 апреля 2025 года отмечают именины:

Леонид

Михаил

Павел

Василиса

Галина

Ирина

Ника

Талисманом для людей, рожденных 16 апреля, является оникс - один из видов кварца. Издавна этот камень считали обладателем особых магических сил. В частности, его ассоциировали со свойствами настоящего лидера.