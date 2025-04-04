Домашня ковбаса, як у бабусі: рецепт на Великдень, який ви будете передавати своїм дітям
Цей запах не сплутаєш ні з чим - коли бабуся смажила домашню ковбасу перед Великоднем, вся хата наповнювалась теплом, прянощами й очікуванням свята. Сьогодні мало хто ще готує її вдома, але цей рецепт - саме той, що варто зберегти.
Як приготувати домашню ковбасу на Великдень за старовинним рецептом наших бабусь, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Що вам знадобиться:
- Свинина жирна (шийка, грудинка) - 1,5 кг
- Яловичина або пісна свинина - 0,5 кг
- Часник - 1 головка
- Сіль - 1 ст. ложка (з гіркою)
- Перець чорний мелений - 1 ч. ложка
- Перець духмяний (мелений або товчений) - 0,5 ч. ложки
- Вода або бульйон - 100 мл
- Натуральні кишки - 2-3 м (попередньо вимочити та промити)
Як готувати домашню ковбасу на Великдень
Підготовка м’яса
Наріжте м’ясо дуже дрібно ножем (не перемелюйте в фарш!). Має бути структура, як для справжньої домашньої ковбаси.
Додаємо спеції
До м’яса додаємо сіль, перець, давлений часник, воду або бульйон - для соковитості. Добре вимішуємо руками. Залишаємо настоюватися мінімум на 2 години, а краще - на ніч у холодильнику.
Наповнюємо кишки
За допомогою спеціальної насадки або пляшки начиняємо кишки фаршем. Не набивайте занадто щільно - ковбаса може тріснути. Перев’язуйте ниткою кожні 25-30 см.
Варіанти приготування
У духовці:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Викладіть ковбасу на деко, зробіть кілька проколів зубочисткою.
- Запікайте приблизно 40–50 хв, періодично перевертаючи.
- Потім ще 10-15 хв при 220 градусів для рум’яної скоринки.
На сковорідці:
- Обсмажуйте ковбасу на середньому вогні 5-7 хв з кожного боку.
- Потім додайте трохи води (1/4 склянки), накрийте кришкою й тушкуйте ще 15–20 хв до готовності.
- Наприкінці зніміть кришку - і обсмажте ще раз до рум’яності.
Домашня ковбаса - важлива страва на Великдень (кадр з відео)
Корисні поради:
Якщо не маєте кишок - використовуйте харчову плівку або пекарський рукав, сформувавши "рулет".
Замість свинини можна використовувати індичку або курку - для дієтичного варіанту.
Для аромату можна додати насіння гірчиці, паприку або сухий чебрець - але без фанатизму.
Чому ковбаса на Великдень - це більше, ніж страва
У багатьох регіонах України ковбаса - обов'язковий елемент великоднього кошика. Її не лише готували вдома, а й клали до церкви на освячення разом з паскою, яйцями та хроном.
Це був символ достатку, родинної єдності та домашнього тепла. Така ковбаса готувалась з любов’ю і без поспіху - як ритуал, що передавався з покоління в покоління.