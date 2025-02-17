Величезний горбатий кит проковтнув каякера. Як йому вдалося вижити та які деталі він розповів після порятунку

Неймовірна історія трапилася біля узбережжя Чилі - горбатий кит заковтнув молодого каякера і майже одразу його виплюнув. Батько чоловіка встиг зняти усе це на відео, яке миттєво розлетілося інтернетом.

Що відомо про цю історію, чи міг кит справді проковтнути людину та що встиг побачити та відчути каякер, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

23-річний каякер Адріан Сіманкас насолоджувався прогулянкою морем разом зі своїм батьком у Магеллановій протоці, біля чилійського узбережжя Патагонії. Вони спокійно пливли на різних байдарках, аж раптом Адріан опинився у пащі величезного горбатого кита.

Хлопець розповів, що все відбулося миттєво, в лічені секунди. Він відчув, що його підняло вгору, а за мить він опинився під водою, у повній темряві та невідомості. І перша думка була про те, що це все, кінець.

"Я за декілька секунд зрозумів, що я у чийомусь роті, і мене, можливо, з'їли. Це була косатка або ще щось дуже велике. Я відчував, як слизька текстура торкається мого обличчя", - розказав Адріан.

Наступне, про що він подумав - як виживати всередині великої морської істоти й чи є можливість вибратися на поверхню. Але додумати це він не встиг, бо його виплюнули назад у море.

"Мені було цікаво, що я міг би зробити, якби він поглинув мене, я більше не міг боротися, щоб зупинити це. Я почав думати, що робити далі", - додав каякер.

Усе, що відбувалося, батько Адріана устиг зняти на відео. Він дико злякався за сина, але вже за пару хвилин побачив, що той виплив на поверхню.

"Я трохи боявся, чи зможу затримати дихання, тому що не знав, наскільки я глибоко, і здавалося, що знадобиться багато часу, аби піднятися. Я виплив за дві секунди, вибрався на поверхню і зрозумів, що мене не з'їли", - розповів хлопець.

Далл Сіманкас зізнався, що на якусь мить він сильно перелякався за сина. Він раптом почув тріск позаду і коли обернувся - не побачив Адріана. Але за деякий час він побачив, що син виплив на поверхню, а поруч величезне тіло, яке за розміром схоже на кита.

До задньої частини каяка Далла прикріплена камера - щоб знімати хвилі. Але натомість камера зняла неймовірну подію з Адріаном. Кадри були вражаючи, оскільки тигровий кит був найбільшим, якого вони коли-небудь бачили.

"Я не бачив, коли з'явилася спина та плавник. Я не бачив, але чув. Це мене схвилювало. Але згодом, коли я перевився відео, я зрозумів, що якби тварина постала переді мною в такому величезному розмірі, я б налякався ще більше", - додав Адріан.

Хлопець зізнається, що цей досвід - це не тільки про виживання. Він вважає, що отримав другий шанс, коли кит його виплюнув. Ця подія спонукала Адріана подумати про своє життя і про те, що він міг би зробити краще і як він може тепер скористатися цим досвідом.

Науковці кажуть, що це не перший випадок, коли горбатий кит заковтнув людину. Раніше були схожі випадки, і усі вижили, оскільки ця морська істота не харчується людьми.

Річ у тім, що у горбатих китів вузьке горло, розміром з побутову трубу, призначене для ковтання дрібної риби та креветок. І фізично вони не можуть проковтнути великі предмети, такі як каяки, людина та навіть дуже велику рибу.

Заковтнути людину кит може, граючись з рибою або швидко спливаючи на поверхню під час поглинання їжі. Але це стається випадково і найчастіше закінчується тим, що кит випльовує те, що не може проковтнути.