Вчені назвали простий трюк, який допоможе порозумітися навіть з дуже вибагливим котом
Коти мають репутацію дуже відчужених, норовливих та вибагливих тварин. Порозумітися з ними буває важко, але лише тим, хто не вміє розмовляти їхньою мовою.
Який прости трюк допоможе порозумітися з будь-яким котом у світі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Scientific Reports.
Дослідження фахівців з Університету Сассекса показало, що є декілька жестів, які допомагають встановити контакт з котом. Для цього потрібно посміхатися, але не по-людськи, а по котячому - примруживши очі та повільно кліпаючи.
Спостереження за взаємодією кота та людини підтверджує, що цей жест змушує котів, будь-яких за характером і контактністю, підходити до людей та бути більш сприйнятливими до них.
"Як людині, яка вивчала поведінку тварин і є власником котів, мені приємно мати можливість показати, що коти та люди можуть спілкуватися таким чином. Це те, про що вже підозрювали багато власників котів, і є тепер є докази", - сказала психолог Карен МакКомб.
Якщо ви проводили час з котами, то ви точно бачили цю їхню міміку "частково закритих очей", яка супроводжується повільним кліпанням. Це схоже на те, як людські очі звужуються під час посмішки, і зазвичай це відбувається, коли кіт розслаблений і задоволений.
Вираз трактується як котяча посмішка. А коли людина повторює цей жест, то коти отримують сигнал, що ця людина дружелюбна і відкрита до взаємодії.
У першому експерименті власники 21 тварини повільно кліпали очима на кішку. Після того, як кіт почувався комфортно в одному місці вдома, власники отримали вказівку сісти приблизно на 1 метр і повільно моргати, коли кіт дивиться на них. Камери зафіксували обличчя власника та кота, і результати порівняли з тим, як коти моргають без участі людини.
Результати показали, що коти більш схильні повільно моргати на своїх людей після того, як їхні люди повільно моргали на них, порівняно з умовою відсутності взаємодії.
Другий експеримент включав 24 коти. Цього разу кліпали не власники, а дослідники, які раніше не контактували з котом. Для контролю було записано, що коти реагують на режим без моргання, коли люди дивляться на котів, не кліпаючи очима.
Дослідники виконали той самий процес повільного моргання, як і в першому експерименті, додавши витягнуту руку до кота. І вони виявили, що коти не тільки частіше моргали у відповідь, але й частіше підходили до руки людини після того, як людина моргала.
"Це перше дослідження, яке експериментально досліджує роль повільного моргання у спілкуванні людини та кота. І це те, що ви можете спробувати самі з власним котом вдома або з котами, яких ви зустріли на вулиці. Це чудовий спосіб зміцнити ваші стосунки з котами. Спробуйте звузити очі, дивлячись на них, як у розслабленій посмішці, а потім заплющити очі на пару секунд", - радить МакКомб.
Вона запевнила, що після цього трюку ви побачите, що коти реагують так само й у вас почнеться щось на зразок розмови.
До речі, кішки добре реагують на людей, які сприйнятливі до них. І якщо кіт не хоче з вами спілкуватися, то можливо проблема не котом, а саме з вами.
Коти здатні повторювати риси характеру людей, з якими живуть - і це пояснює, чому деякі коти можуть бути сумними, коли сумують їхні люди.
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