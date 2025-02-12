Чому білі ведмеді не мерзнуть в екстремально холодних умовах: ці наукові факти ви точно не знали

Білі або полярні ведмеді - унікальні тварини, які здатні вижити в екстремальних умовах Арктики. Вони від природи мають декілька особливостей, яким можуть позаздрити як інші тварини, так й люди.

Що робить білих ведмедів унікальними та як вони виживають в суворих умовах, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Густий підшерсток та водонепроникна шерсть

Однією з унікальних особливостей білих ведмедів є їхня спеціальна шерсть. Вони мають подвійний шар: густий підшерсток, який зберігає тепло, і довший зовнішній шар, який є водонепроникним. Ця шерсть не лише захищає від холоду, але й дозволяє ведмедям плавати в крижаній воді без втрати тепла.

Товстий шар жиру

Під шкірою білих ведмедів знаходиться товстий шар жиру, який слугує ізоляцією та енергетичним запасом. Цей жир допомагає їм підтримувати стабільну температуру тіла навіть у найхолодніші зими. Ведмеді можуть живитися цим жиром протягом тривалого часу, коли полювання неможливе.

Вчені провели хімічний аналіз шкірного сала білих ведмедів та знайшли там холестерин, діацилгліцероли та жирні кислоти. Ця суміш не дає льоду прилипати до хутра, а це забезпечує захист від зледеніння.

До речі, нещодавно науковці взяли у розробку формулу цього жиру, щоб створити нові технології з захистом від льоду.

Чорна шкіра для поглинання тепла

Попри білий колір шерсті, шкіра білих ведмедів чорна. Це дозволяє їм поглинати сонячне тепло, що особливо важливо в умовах Арктики, де сонячні промені можуть бути обмеженими.

Повільний метаболізм

Білі ведмеді мають повільний метаболізм, який дозволяє їм економити енергію. Це особливо корисно в періоди, коли їжа обмежена. Їхній організм може ефективно використовувати навіть невеликі кількості їжі для підтримки життєдіяльності.

Адаптовані лапи

Лапи білих ведмедів адаптовані для ходьби по льоду та снігу. Вони мають великі, частково зрощені пальці, які діють як снігоступи, розподіляючи вагу тіла і запобігаючи провалюванню в сніг. Також на лапах є невеликі каучукоподібні нарости, які запобігають ковзанню на льоду.

Полювання та харчування

Білі ведмеді є хижаками, які харчуються переважно тюленями. Вони мають гострий нюх, який дозволяє їм знаходити тюленів під шаром льоду. Ця здатність є вирішальною для їхнього виживання, оскільки тюлені є основним джерелом їжі в арктичних умовах.

Поведінкові адаптації

Білі ведмеді можуть знижувати свою активність, коли погодні умови надто суворі. Вони можуть закопуватися в сніг або використовувати природні укриття, щоб зменшити втрату тепла. Ця стратегія дозволяє їм зберігати енергію та залишатися в теплі.