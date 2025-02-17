Огромный горбатый кит проглотил каякера. Как ему удалось выжить и какие детали он рассказал после спасения

Невероятная история случилась у побережья Чили - горбатый кит заглотил молодого каякера и почти сразу его выплюнул. Отец мужчины успел снять все это на видео, которое мгновенно разлетелось по интернету.

Что известно об этой истории, мог ли кит действительно проглотить человека и что успел увидеть и почувствовать каякер, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

23-летний каякер Адриан Симанкас наслаждался прогулкой по морю вместе со своим отцом в Магеллановом проливе, у чилийского побережья Патагонии. Они спокойно плыли на разных байдарках, как вдруг Адриан оказался в пасти огромного горбатого кита.

Парень рассказал, что все произошло мгновенно, в считанные секунды. Он почувствовал, что его подняло вверх, а через мгновение он оказался под водой, в полной темноте и неизвестности. И первая мысль была о том, что это все, конец.

"Я за несколько секунд понял, что я в чьем-то рту, и меня, возможно, съели. Это была косатка или еще что-то очень большое. Я чувствовал, как скользкая текстура касается моего лица", - рассказал Адриан.

Следующее, о чем он подумал - как выживать внутри большого морского существа и есть ли возможность выбраться на поверхность. Но додумать это он не успел, потому что его выплюнули обратно в море.

"Мне было интересно, что я мог бы сделать, если бы он поглотил меня, я больше не мог бороться, чтобы остановить это. Я начал думать, что делать дальше", - добавил каякер.

Все, что происходило, отец Адриана успел снять на видео. Он дико испугался за сына, но уже через пару минут увидел, что тот выплыл на поверхность.

"Я немного боялся, смогу ли задержать дыхание, потому что не знал, насколько я глубоко, и казалось, что понадобится много времени, чтобы подняться. Я выплыл за две секунды, выбрался на поверхность и понял, что меня не съели", - рассказал парень.

Далл Симанкас признался, что на какой-то момент он сильно испугался за сына. Он вдруг услышал треск сзади и когда обернулся - не увидел Адриана. Но через некоторое время он увидел, что сын выплыл на поверхность, а рядом огромное тело, которое по размеру похоже на кита.

К задней части каяка Далла прикреплена камера - чтобы снимать волны. Но вместо этого камера сняла невероятное событие с Адрианом. Кадры были впечатляющие, поскольку тигровый кит был самым большим, которого они когда-либо видели.

"Я не видел, когда появилась спина и плавник. Я не видел, но слышал. Это меня взволновало. Но впоследствии, когда я пересмотрел видео, я понял, что если бы животное предстало передо мной в таком огромном размере, я бы напугался еще больше", - добавил Адриан.

Парень признается, что этот опыт - это не только о выживании. Он считает, что получил второй шанс, когда кит его выплюнул. Это событие побудило Адриана подумать о своей жизни и что он мог бы сделать лучше и как он может теперь воспользоваться этим опытом.

Ученые говорят, что это не первый случай, когда горбатый кит заглотил человека. Ранее были похожие случаи, и все выжили, поскольку это морское существо не питается людьми.

Дело в том, что у горбатых китов узкое горло, размером с бытовую трубу, предназначенное для глотания мелкой рыбы и креветок. И физически они не могут проглотить крупные предметы, такие как каяки, человек и даже очень крупную рыбу.

Заглотить человека кит может, играя с рыбой или быстро всплывая на поверхность во время поглощения пищи. Но это происходит случайно и чаще всего заканчивается тем, что кит выплевывает то, что не может проглотить.