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Ведуча "Єдиних новин" стала мамою: перші фото з пологового

Субота 18 листопада 2023 13:22
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Ведуча "Єдиних новин" стала мамою: перші фото з пологового Наталя Островська вперше стала мамою (фото: instagram.com/nataliostrovska)
Автор: Іванна Пашкевич

Популярна українська ведуча 1+1 і телемарафону "Єдині новини" Наталя Островська вперше стала мамою. Відповідні світлини вона показала у своїх соцмережах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Наталя Островська народила первістка

Телеведуча поділилася враженнями від пологів, а також показала перші кадри з новонародженою дівчинкою.

Ведуча &quot;Єдиних новин&quot; стала мамою: перші фото з пологового

Наталя Островська вперше стала мамою (фото: instagram.com/nataliostrovska)

На одному з них Островська позувала на лікарняному ліжку, тримаючи на руках крихітне маля.

"Наш Всесвіт. 3760 г. 54 см. Я безмежно дякую команді лікарів під керівництвом Ткаченко Оксани Віталіївни. Вони зробили все, аби цей день захотілося повторити", - підписала вона публікацію.

Ведуча &quot;Єдиних новин&quot; стала мамою: перші фото з пологового

Наталя Островська вперше стала мамою (фото: instagram.com/nataliostrovska)

Фани вітають зіркову матусю з поповненням у родині

Новина дуже потішила численних шанувальників Наталі. Вони побажали дівчинці рости здоровою та щасливою.

  • Вітаю! ростіть здорові
  • Найщиріші вітання. Нехай доля буде прихильною до маленької принцеси
  • Вітаю! яка чудова подія. Мирного дитинства донечці, здоров'я і щасливої долі
  • Клаааас! Вітаю, Наталю! Здоровячка малечі та мамі

Ведуча &quot;Єдиних новин&quot; стала мамою: перші фото з пологового

Наталя Островська вперше стала мамою (фото: instagram.com/nataliostrovska)

Нагадаємо, про вагітність Наталі Островської стало відомо у червні 2023 року.

Знаменитість з радістю розповіла глядачам, що зовсім скоро у них з чоловіком народиться первісток. А вже за місяць щасливі майбутні батьки влаштували гендер-паті та дізналися, що у них народиться дівчинка.

Ведуча &quot;Єдиних новин&quot; стала мамою: перші фото з пологового

Наталя Островська з чоловіком (фото: instagram.com/nataliostrovska)

Нещодавно дружина колишнього "Холостяка" Іраклі Макацарія показала рідкісне фото їхнього сина.

Також ми раніше писали, що зірка "Дизель Шоу" вчетверте став батьком.

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