Ведуча "Єдиних новин" стала мамою: перші фото з пологового

Популярна українська ведуча 1+1 і телемарафону "Єдині новини" Наталя Островська вперше стала мамою. Відповідні світлини вона показала у своїх соцмережах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Наталя Островська народила первістка

Телеведуча поділилася враженнями від пологів, а також показала перші кадри з новонародженою дівчинкою.

Наталя Островська вперше стала мамою (фото: instagram.com/nataliostrovska)

На одному з них Островська позувала на лікарняному ліжку, тримаючи на руках крихітне маля.

"Наш Всесвіт. 3760 г. 54 см. Я безмежно дякую команді лікарів під керівництвом Ткаченко Оксани Віталіївни. Вони зробили все, аби цей день захотілося повторити", - підписала вона публікацію.

Наталя Островська вперше стала мамою (фото: instagram.com/nataliostrovska)

Фани вітають зіркову матусю з поповненням у родині

Новина дуже потішила численних шанувальників Наталі. Вони побажали дівчинці рости здоровою та щасливою.

Вітаю! ростіть здорові

Найщиріші вітання. Нехай доля буде прихильною до маленької принцеси

Вітаю! яка чудова подія. Мирного дитинства донечці, здоров'я і щасливої долі

Клаааас! Вітаю, Наталю! Здоровячка малечі та мамі

Наталя Островська вперше стала мамою (фото: instagram.com/nataliostrovska)

Нагадаємо, про вагітність Наталі Островської стало відомо у червні 2023 року.

Знаменитість з радістю розповіла глядачам, що зовсім скоро у них з чоловіком народиться первісток. А вже за місяць щасливі майбутні батьки влаштували гендер-паті та дізналися, що у них народиться дівчинка.

Наталя Островська з чоловіком (фото: instagram.com/nataliostrovska)