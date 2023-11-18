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Ведущая "Єдиних новин" стала мамой: первые фото из роддома

Суббота 18 ноября 2023 13:22
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Ведущая "Єдиних новин" стала мамой: первые фото из роддома Наталья Островская впервые стала мамой (фото: instagram.com/nataliostrovska)
Автор: Иванна Пашкевич

Популярная украинская ведущая 1+1 и телемарафона "Єдині новини" Наталья Островская впервые стала мамой. Соответствующие фотографии она показала в своих соцсетях

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Наталья Островская родила первенца

Телеведущая поделилась впечатлениями от родов, а также показала первые кадры с новорожденной девочкой.

Ведущая &quot;Єдиних новин&quot; стала мамой: первые фото из роддома

Наталья Островская впервые стала мамой (фото: instagram.com/nataliostrovska)

На одном из них Островская позировала на больничной койке, держа на руках крошечного малыша.

"Наша Вселенная. 3760 г. 54 см. Я безгранично благодарю команду врачей под руководством Ткаченко Оксаны Витальевны. Они сделали все, чтобы этот день захотелось повторить", - подписала она публикацию.

Ведущая &quot;Єдиних новин&quot; стала мамой: первые фото из роддома

Наталья Островская впервые стала мамой (фото: instagram.com/nataliostrovska)

Фаны поздравляют звездную маму с пополнением в семье

Новость очень порадовала многочисленных поклонников Наталии. Они пожелали девочке расти здоровой и счастливой.

  • Вітаю! ростіть здорові
  • Найщиріші вітання. Нехай доля буде прихильною до маленької принцеси
  • Вітаю! яка чудова подія. Мирного дитинства донечці, здоров'я і щасливої долі
  • Клаааас! Вітаю, Наталю! Здоровячка малечі та мамі

Ведущая &quot;Єдиних новин&quot; стала мамой: первые фото из роддома

Наталья Островская впервые стала мамой (фото: instagram.com/nataliostrovska)

Напомним, о беременности Натальи Островской стало известно в июне 2023 года.

Знаменитость с радостью рассказала зрителям, что совсем скоро у них с мужем родится первенец. А через месяц счастливые будущие родители устроили гендер-пати и узнали, что у них родится девочка.

Ведущая &quot;Єдиних новин&quot; стала мамой: первые фото из роддома

Наталья Островская с мужем (фото: instagram.com/nataliostrovska)

Недавно жена бывшего "Холостяка" Иракли Макацария показала редкое фото их сына.

Также мы ранее писали, что звезда "Дизель Шоу" в четвертый раз стал отцом.

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