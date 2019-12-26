Ведьмины посиделки: что запрещено делать, все приметы 26 декабря

26 декабря - какой праздник (Фото: коллаж РБК-Украина)

26 декабря христиане почитают мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста

Какой сегодня праздник. 26 декабря православные чтят память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, которые пострадали за Веру в IV веке в Севастии (центральная часть Малой Азии, историческая Малая Армения). В народе праздник известен под названием Евстратиев день, а еще - Ведьмины посиделки.

В эту дату наши предки гадали о погоде на целый год, соблюдали ряд правил для зашиты от зла и неудач. Также бытовали поверья о возможности исцелить любые болезни, даже самые сложные.

Церковь 26 декабря почитает подвиг иноков Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста и Мардария, которые не убоялись угроз казни и лютых мучений и отдали жизни за христианскую веру. В царствование императоров Диоклитиана и Максимиана, убежденных язычников, в Армении и Каппадокии люди исповедовали христианство, и правители решили наказать "иноверцев", устроив настоящий террор.

Солдаты схватили и бросили в темницу пресвитера Аравийской церкви Авксентия. Никакие пытки не заставили его поклониться идолам, и пораженный стойкостью священника военачальник Евстратий также объявил себя христианином. За это его также предали мучениям, а позже - казнили. После этого в вере в Христа признались молодой солдат Орест, воин Евгений и простолюдин Мардарий, и разделили судьбу мучеников.

Мученики Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест (Фото из открытых источников)

Согласно распространенной на украинских землях народной традиции, в Евстратиев день можно узнать, какой будет год, если в течение 12 дней следить за погодой. Верили, что каждый день показывает погоду одного месяца. Например, 26 декабря расскажет про январь, 27-го - про февраль и так далее.

В простонародье день Евстрата еще называли Ведьмиными посиделками из-за того, что после зимнего солнцестояния нечистая сила якобы начинает охоту на небесное светило, чтобы удержать тьму подольше. Говорили, что колдуньи собираются 26 декабря на сборы и советуются, как бы схватить солнце и спрятать его свет, губительный для чертей и чудовищ.

На Ведьмины посиделки 26 декабря нечисть пыталась скрыть солнце (Фото: коллаж РБК-Украина)

Еще на Евстрата считалось, что можно вылечить болячки и хвори, даже исцелить смертельно больного человека. Для этого нужно было попросить ребенка, родившегося после смерти свего отца, нанести пальцем на лбу больного крестное знамение, после чего - слово "спасение".

Также можно было обратиться к звонарю в церкви с просьбой произнести имя человека, который занемог, и при этом зазвенеть в самый большой и самый маленький колокола.

Запреты и поверья 26 декабря:

Строго запрещается ругаться и сквернословить, иначе на голову может упасть ведьма.

Нельзя оставлять веник и метлу на улице на видном месте, а то ведьма украдет ее и сможет устроить метель и скрыть солнце.

Считалось очень дурной приметой запрягать в сани белую лошадь, иначе можно привезти в дом покойника.

Если дать свою одежду другому человеку, можно отдать счастье в чужие руки.

Для защиты от нечисти в доме поворачивали печную заслонку, втыкали возле порога серп и оставляли остро наточенный топор у дверей.

Для начала нового важного дела этот день считался неблагоприятным.

Главные приметы 26 декабря: