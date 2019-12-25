Будут еще морозы и метели: синоптики прогнозируют суровую зиму в Украине

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине ошарашит своими перепадами в январе

Погода в Украине в ноябре-декабре поразила жителей страны аномальными температурами и теплом. Синоптики утверждали, что к середине декабря все нормализуется, но температура по-прежнему оставалась высокой, а снег лишь немного попугал жителей западных областей.

По предварительным прогнозам, снегопады и морозы ожидались в канун новогодней ночи, но и этот прогноз оказался неверным. Как сообщает сайт Meteoprog, в январе 2020 года ожидается приток теплого воздуха из Средиземного моря, а это значит, что январь также будет аномально теплым.

Согласно американской модели CFS температура воздуха в январе будет выше в среднем на 2 градуса от многолетней метеорологической нормы. Не исключено, что температура воздуха в январе будет подниматься даже до +10 градусов. Теплые периоды будут сменяться наплывами холодных масс и морозами ниже -10 градусов. Вероятен мокрый снег, но аномально холодными скорее всего не станет ни январь, ни февраль.

Погода в Киеве

Новогодняя ночь в Украине скорее всего будет с небольшим морозом, а 1 января в большинстве областей пройдет мокрый снег. Первая неделя нового года ожидается теплой, до +7 +10 градусов, а вот сильные морозы вероятно посетят Украину не ранее 10-12 января и продержатся более недели. Потом снова потеплеет.

Ну а в ближайшие сутки в Украине пройдут дожди и только в западных областях ожидается мокрый снег. Температура воздуха на востоке страны составит от -1 градуса до +5 градусов, на юге +4 +7 градусов, на севере и в центральной части – от +3 до +6 градусов. В западной части ночью температура опустится до 0 градусов, днем ожидается от +1 до +5 градусов.

В Киеве 26 декабря пройдет умеренный дождь, возможно усиление порывов ветра до 7-12 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах +4 +6 градусов.

Карта погоды на 26 декабря