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Відьмові посиденьки: що заборонено робити, всі прикмети 26 грудня

STYLERЖиття    26.12.2019 - 06:04
Відьмові посиденьки: що заборонено робити, всі прикмети 26 грудня
26 грудня - яке свято (Фото: колаж РБК-Україна)

26 грудня християни вшановують мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста

Яке сьогодні свято. 26 грудня православні вшановують пам'ять мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста, які постраждали за Віру в IV столітті в Севастії (центральна частина Малої Азії, історична Мала Вірменія). В народі свято відоме під назвою Євстратій день, а ще - Відьмові посиденьки.

В цю дату наші пращури гадали про погоду на цілий рік, дотримувалися певних правил для захисту від зла і невдач. Також побутували повір'я про можливість зцілити будь-які хвороби, навіть найскладніші.

Церква 26 грудня вшановує подвиг ченців Євстратія, Євгенія, Авксентія, Ореста та Мардарія, які не злякалися погроз кари і лютих мук та віддали життя за християнську віру. У царювання імператорів Діоклетіана і Максиміана, переконаних язичників, у Вірменії та Каппадокії люди сповідували християнство, і правителі вирішили покарати "іновірців", влаштувавши справжній терор.

Солдати схопили й кинули у темницю пресвітера Аравійської церкви Авксентія. Жодні тортури не змусили його поклонитися ідолам, і вражений стійкістю священика воєначальник Євстратій також оголосив себе християнином. За це його піддали мукам, а пізніше - стратили. Після цього у вірі в Христа зізналися молодий солдат Орест, воїн Євгеній та простолюдин Мардарій, і розділили долю мучеників.

Відьмові посиденьки: що заборонено робити, всі прикмети 26 грудня

Мученики Євстратій, Авксентій, Євгеній, Мардарій та Орест (Фото з відкритих джерел)

Згідно з поширеною на українських землях народною традицією, в Євстратій день можна дізнатися, яким буде рік, якщо протягом 12 днів стежити за погодою. Вірили, що кожен день показує погоду одного місяця. Наприклад, 26 грудня розповість про січень, 27-го - про лютий і так далі.

У народі день Євстрата ще називали Відьмовими посиденьками через те, що після зимового сонцестояння нечиста сила нібито починає полювання на небесне світило, щоб утримати темряву довше. Говорили, що чаклунки збираються 26 грудня на збори і радяться, як би схопити сонце і заховати його світло, згубне для чортів та чудовиськ.

Відьмові посиденьки: що заборонено робити, всі прикмети 26 грудня

На Відьмові посиденьки 26 грудня нечисть намагалася сховати сонце (Фото: колаж РБК-Україна)

Ще на Євстрата вважалося, що можна вилікувати хвороби та недуги, навіть зцілити смертельно хвору людину. Для цього потрібно було попросити дитину, яка народилася після смерті свого батька, нанести пальцем на лобі хворого хресне знамення, після чого - слово "порятунок".

Також можна було звернутися до дзвонаря в церкві з проханням проказати ім'я людини, що занедужала, і при цьому задзвеніти в найбільший та найменший дзвони.

Заборони та повір'я 26 грудня:

  • Суворо забороняється сваритися та лихословити, інакше на голову може впасти відьма.
  • Не можна залишати віник та мітлу на вулиці на видному місці, бо відьма викраде її та зможе викликати хуртовину і сховати сонце.
  • Вважалося дуже поганою прикметою впрягати в сани білого коня, інакше можна привезти в хату небіжчика.
  • Якщо дати свій одяг іншій людині, можна віддати щастя в чужі руки.
  • Для захисту від нечисті в хаті повертали пічну заслінку, встромляли біля порога серп і залишали гостро наточену сокиру біля дверей.
  • Для початку нової важливої справи цей день вважався несприятливим.

Головні прикмети 26 грудня:

  • Яка погода на Євстрата, така буде і в січні.
  • Якщо спостерігати за погодою з Євстрата 12 днів - дізнаєшся про погоду на всі 12 місяців року.
  • Якщо птахи сьогодні в небі неспокійні, значить скоро буде заметіль.
  • Якщо в Євстратій день сонце в небі тьмяно світить і хмарами приховане, то незабаром вдарять морози.
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