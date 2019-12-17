В 2020 году ожидается рекордное количество затмений: названы даты

Даты всех затмений в 2020 году (Коллаж РБК-Украина)

Три коридора затмений ждет украинцев в 2020 году

В 2020 году ожидается не менее 6 затмений, а это намного больше, чем обычно. Новый год наступит в так называемом "коридоре" затмений, который начнется 26 декабря и закончится 10 января. Однако специалисты утверждают, что не стоит бояться таких затмений. Об этом пишет УНН.

Как отмечают специалисты, затмения – это очень полезное явление, и чтобы избежать негативных последствий – стоит заранее планировать свои дела.

"В 2020 году состоится шесть затемнений и это больше, чем обычно. Бояться затмений совсем не нужно. Это хорошее явление природы и очень полезное для периодической духовной работы над собой", - объяснила доктор астропсихологии и интегративной психологии, заведующая кафедрой астропсихологии факультета метафизики Европейского Института природно-научных исследований и образования (Германия, Дрезден) Елена Осипенко.

Она объяснила, что свои планы нужно составлять согласно графику затмений и это даст возможность их полностью реализовать.

"Обращайте внимание на точное время солнечных затмений и в первый час после точной фазы составляйте свои долгосрочные бизнес планы", - отметила астропсихолог.

Новый год все жители планеты встретят в коридоре затмений. 26 декабря в 7:18 (по Киевскому времени) состоится кольцеобразное солнечное затмение, а 10 января, в 21:21 состоится полутеневое месячное затмение. В связи с этим космическим событием, по словам Осипенко, к серьезным изменениям стоит готовиться тем, кто родился в период с 23 декабря по 13 января.

Коридоры лунных и солнечных затмений в 2020 году (Коллаж РБК-Украина)

Следующий коридор затмений состоится с 5 июня до 5 июля, но самым знаковым днем станет 21 июня – день летнего солнцестояния.

"Стоит иметь ввиду, что любой период затмений – довольно сложный период для психологического состояния людей, и, особенно тех, кто чувствителен к месячным ритмам. Если вы знаете об этом – не провоцируйте ссоры и конфликты и будьте хорошим помощником для своей семьи и близких вам людей", - предупредила специалист.

Этот период будет прекрасной возможностью для серьезных изменений для тех, кто родился в период с 3 до 9 июня, а также с 4 по 11 декабря.

21 июня, в 9:41 состоится кольцеобразное солнечное затмение, которое при наличии хорошей погоды, смогут увидеть и все жители Украины. Люди, рожденные с 18 по 24 июня, а также с 20 по 26 сентября, с 19 по 25 декабря и с 18 по 24 марта смогут изменить свою жизнь в желаемом направлении.

30 апреля в 11:30 состоится еще одно полутеневое лунное затмение, а 14 декабря в 18:13 – полное солнечное затмение. Кардинальные изменения в 2021 году могут ожидать тех, кто родился с 12 по 18 декабря.