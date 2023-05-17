Ведмеді спали, а єноти не зрозуміли: як насправді звірі Київського зоопарку пережили ракетну атаку

Тварин врятував каштан

Від уламків російської ракети, що падали до зоопарку у Шевченківському районі столиці, тварин у вольєрах та клітках захистило дерево. Так, удар на себе прийняв 50-річний каштан, чия гілка обвалилася на лаву.

У київському зоопарку постраждав каштан внаслідок падіння уламка ракети (фото: facebook.com/SEI.CD)

Столична влада повідомила, що з тваринами проводять антистресові заходи, а сам же зоопарк відкривається для відвідувачів у звичайному режимі.

У мережі турбуються про стан тварин

На тлі гуркоту в Києві внаслідок ворожої атаки в соціальних мережах та пабліках почали з'являтися публікації про те, що звірі у зоопарку були дуже налякані. Також користувачі писали нібито про заподіяну тваринам шкоду від уламків, що впали.

Зокрема, в TikTok був опублікований ролик, на якому показаний ведмідь, що бігає. Кадри було підписано, що "найбільший стрес пережили ведмеді, вони не знаходять собі місця".

При цьому автори відео додають у пості, що клишоногі завдяки хорошому слуху і сприйняттю широкого діапазону звуків краще почуватися не стали в результаті російського масованого повітряного обстрілу.

Як насправді звірі пережили російську атаку

Адміністрація Київського зоопарку розвіяла побоювання громадян і зазначила, що насправді тієї ночі ведмеді міцно спали, і були далеко від місця падіння уламків ракети, передає "Великий Київ".

Так, розповіли працівники, з ведмедиками все гаразд, і немає жодного переляку.

Ведмеді у Київському зоопарку (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Дещо ближче до виявлених уламків ракети знаходилися єноти, але ті навряд чи зрозуміли, що відбувається, додали представники зоопарку.

В установі висловили українським захисникам неба велику вдячність.

У Київському зоопарку розповіли, що єноти були ближчими за інших тварин до місця падіння уламків ракет (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Перед цим, 16 травня, директор Київського зоопарку Кирило Трантін пояснив, що на територію впали один більший уламок ракети та ще чотири менші.

Вранці тваринам, які були неподалік місця падіння, дали подвійний сніданок.

Тяжче тваринам було восени-взимку через блекаути

Працівники столичного зоопарку також зазначали, що складніше тваринам було в зимовий час, коли росіяни били енергооб'єктами, і в Києві зникало світло. Тоді тут було 4 тисячі тварин 200 видів, причому частину звірів привозили із зоопарків, які розташовані неподалік лінії фронту.

Щоб звірі не замерзали, у приміщеннях встановлювали спеціальні печі на дровах, а також використовували генератори.

Такі умови для тварин у Київському зоопарку підготували взимку (фото: kmr.gov.ua)