ua ru
Вт, 16 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тварин врятувало дерево: що зараз відбувається в київському зоопарку після падіння уламка (фото та відео)

Новость на русском →
Київ, Вівторок 16 травня 2023 16:23
Тварин врятувало дерево: що зараз відбувається в київському зоопарку після падіння уламка (фото та відео) Тварин у зоопарку врятувало дерево (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Вранці 16 травня росіяни атакували Київ ракетами та дронами, однак українські сили ППО знищили всі повітряні цілі. Уламки збитих ракет падали у дворах столиці та навіть київському зоопарку.

Яка там зараз ситуація та як почуваються тварини - дивіться в матеріалі Styler нижче.

Чи постраждав хтось у зоопарку

Під час ракетної атаки на Київ із працівників зоопарку та тварин ніхто не постраждав. Від падіння уламка на клітки птахів та єнотів врятувало дерево, а точніше каштан.

"Каштан врятував наших тварин", - повідомили працівники зоопарку.

Експерти визначили, що "рятівник" віком 50 років і належить до виду гіркокаштан звичайний. У дерева постраждала гілка діаметром 30 сантиметрів.

Тварин врятувало дерево: що зараз відбувається в київському зоопарку після падіння уламка (фото та відео)Тварин врятувало дерево: що зараз відбувається в київському зоопарку після падіння уламка (фото та відео)Тварин врятувало дерево: що зараз відбувається в київському зоопарку після падіння уламка (фото та відео)Тварин врятувало дерево: що зараз відбувається в київському зоопарку після падіння уламка (фото та відео)

У київському зоопарку постраждав каштан внаслідок падіння уламка (фото: facebook.com/SEI.CD)

Стосовно самих тварин, то жоден звір не постраждав, як ми зазначили вище. Однак працівники зоопарку розповідають, що у тварин яскраво виражений стресовий стан. Наразі для них проводять так звані "антистресові заходи", які триватимуть щонайменше тиждень.

Тварин врятувало дерево: що зараз відбувається в київському зоопарку після падіння уламка (фото та відео)

У тварин спостерігають погіршення емоційного стану через підвищення рівня стресу (фото: facebook.com/SEI.CD)

Користувачі соціальних мереж пригадали, що рік тому в цей самий період від російських обстрілів постраждав зоопарк у Миколаєві.

Тварин врятувало дерево: що зараз відбувається в київському зоопарку після падіння уламка (фото та відео)Тварин врятувало дерево: що зараз відбувається в київському зоопарку після падіння уламка (фото та відео)Тварин врятувало дерево: що зараз відбувається в київському зоопарку після падіння уламка (фото та відео)

Тварини в миколаївському зоопарку (фото: facebook.com/Yevhenii.Zavhorodnii)

Нагадаємо, що вранці 16 травня на Україну було здійснено ракетну атаку. Сили ППО змогли знищити всі 18 повітряних цілей ворога. Уламки ракет впали в кількох районах Києва.

До речі, раніше ми розповідали, які сім'ї утворили мешканці зоопарку з приходом тепла та весни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ зоопарки