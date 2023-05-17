Мишки спали, а еноты не поняли: как на самом деле звери Киевского зоопарка пережили ракетную атаку

Животных спас каштан

От обломков российской ракеты, что падали в зоопарк в Шевченковском районе столицы, животных в вольерах и клетках защитило дерево. Так, удар на себя принял 50-летний каштан, чья ветка обвалилась на лавку.

В киевском зоопарке пострадал каштан в результате падения обломка ракеты (фото: facebook.com/SEI.CD)

Столичные власти сообщили, что с животными проводят антистрессовые мероприятия, а сам же зоопарк открывается для посетителей в обычном режиме.

В сети беспокоятся о состоянии животных

На фоне грохота в Киеве в результате вражеской атаки в социальных сетях и пабликах стали появляться публикации о том, что звери в зоопарке были очень напуганы. Также юзеры писали якобы о причиненном животным вреде от упавших обломков.

В частности, в TikTok был опубликован ролик, на котором показан бегающий медведь. Кадры были подписаны, что "самый большой стресс пережили медведи, они не находят себе места".

При этом авторы видео добавляют в посте, что косолапые благодаря хорошему слуху и восприятию широкого диапазона звуков лучше себя чувствовать не стали в результате российского массированного воздушного обстрела.

Как на самом деле звери пережили российскую атаку

Администрация Киевского зоопарка развеяла опасения граждан и отметила, что на самом деле в ту ночь медведи крепко спали, и находились вдали от места падения обломков ракеты, передает "Большой Киев".

Так, рассказали работники, с мишками все в порядке, и нет никакого испуга.

Медведи в Киевском зоопарке (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Несколько ближе к обнаруженным обломкам ракеты находились еноты, но те вряд ли поняли, что происходит, добавили представители зоопарка.

В учреждении выразили украинским защитникам неба большую благодарность.

В Киевском зоопарке рассказали, что еноты были ближе других животных к месту падения обломков ракет (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Перед этим, 16 мая, директор Киевского зоопарка Кирилл Трантин объяснил, что на территорию упали один больший обломок ракеты и еще четыре поменьше.

Утром животным, находившимся неподалеку от места падения, дали двойной завтрак.

Тяжелее животным было осенью-зимой из-за блекаутов

Работники столичного зоопарка также отмечали, что сложнее животным было в зимнее время, когда россияне били по энергообъектам, и в Киеве пропадал свет. Тогда тут находилось 4 тысячи животных 200 видов, при этом часть зверей привозили из зоопарков, которые расположены недалеко от линии фронта.

Чтобы питомцы не замерзали, в помещениях устанавливали специальные печи на дровах, а также использовали генераторы.

Такие условия для животных в Киевском зоопарке подготовили зимой (фото: kmr.gov.ua)