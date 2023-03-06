У Київському зоопарку тварини створили нові сім'ї: милі фото лускатих, пернатих і пухнастих пар
У Київському зоопарку на початку весни з'явилися нові сім'ї у тварин найрізноманітніших видів. У столичному зоологічному парку загальнодержавного значення додалася кількість лускатих, пернатих та пухнастих "суспільних одиниць".
Про це передали на Facebook-сторінці зоопарку Києва.
Як зазначається, створюються серед тварин пари та родини з різних причин: у когось для розмноження, а в інших просто для компанії - згідно з Планом колекції.
"Це складна і дуже відповідальна робота для усіх співробітників зоопарку", - йдеться у публікації.
Також адміністрація зоопарку нагадує, що торік місцеве "царство тварин" поповнилося 300 новонародженими дитинчатами, а ще тут прихистили майже 400 тваринок із постраждалих через війну регіонів України.
Нові сім'ї тварин у зоопарку Київ (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)
Ось які сім'ї наразі створили жителі зоопарку:
Для врятованої мартишки де Бразза на ім'я Сіма спеціально привезли нового супутника на ім'я Сіл.
Мартишки де Бразза в зоопарку Києва (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)
У сірого журавля Сірка тепер з'явилася прекрасна подруга життя Роксолана.
Для грифа Гарі колеги столичного зоопарку передали двох симпатичних пернатих "дівчат".
Тварини отримали нові родини у Київському зоопарку (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)
5 самок з табуна благородних оленів отримали нового, не менш благородного ватажка на ім'я Нео.
Для новоствореної родини єнотів облаштовується ціле ранчо, адже сім'я у них чималенька: 16 особин, серед яких 9 були врятовані від війни.
Сімейство єнотів у зоопарку Києва (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)
А вугільні черепахи Антоніо та Марія, які знайшли прихисток у зоологічному парку Києва, вже добре освоїли свою нову зручну хатинку.
Черепахи Антоніо та Марія (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)
"Тож робимо все, аби наші мешканці жили у комфорті та тішили нас і відвідувачів здоровим прекрасним потомством!" - зазначають у зоопарку.
Нові сім'ї тварин у зоопарку Київ (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)
Раніше повідомлялося, що в січні в Київському зоопарку в сімействі гуанако народилося дитинча на ім'я Люсія.
Також перед цим ми писали, як живуть екзотичні тварини під час війни в Україні.