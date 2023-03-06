У Київському зоопарку тварини створили нові сім'ї: милі фото лускатих, пернатих і пухнастих пар

У Київському зоопарку на початку весни з'явилися нові сім'ї у тварин найрізноманітніших видів. У столичному зоологічному парку загальнодержавного значення додалася кількість лускатих, пернатих та пухнастих "суспільних одиниць".

Про це передали на Facebook- сторінці зоопарку Києва.

Як зазначається, створюються серед тварин пари та родини з різних причин: у когось для розмноження, а в інших просто для компанії - згідно з Планом колекції.

"Це складна і дуже відповідальна робота для усіх співробітників зоопарку", - йдеться у публікації.

Також адміністрація зоопарку нагадує, що торік місцеве "царство тварин" поповнилося 300 новонародженими дитинчатами, а ще тут прихистили майже 400 тваринок із постраждалих через війну регіонів України.

Нові сім'ї тварин у зоопарку Київ (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Ось які сім'ї наразі створили жителі зоопарку:

Для врятованої мартишки де Бразза на ім'я Сіма спеціально привезли нового супутника на ім'я Сіл.

Мартишки де Бразза в зоопарку Києва (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

У сірого журавля Сірка тепер з'явилася прекрасна подруга життя Роксолана.

Для грифа Гарі колеги столичного зоопарку передали двох симпатичних пернатих "дівчат".

Тварини отримали нові родини у Київському зоопарку (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

5 самок з табуна благородних оленів отримали нового, не менш благородного ватажка на ім'я Нео.

Для новоствореної родини єнотів облаштовується ціле ранчо, адже сім'я у них чималенька: 16 особин, серед яких 9 були врятовані від війни.

Сімейство єнотів у зоопарку Києва (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

А вугільні черепахи Антоніо та Марія, які знайшли прихисток у зоологічному парку Києва, вже добре освоїли свою нову зручну хатинку.

Черепахи Антоніо та Марія (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

"Тож робимо все, аби наші мешканці жили у комфорті та тішили нас і відвідувачів здоровим прекрасним потомством!" - зазначають у зоопарку.

Нові сім'ї тварин у зоопарку Київ (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)