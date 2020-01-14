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"Ведьмак" 2 сезон: дата старта съемок и потрясающие фото новых локаций

STYLERФильмы и сериалы    14.01.2020 - 13:28
"Ведьмак" 2 сезон: дата старта съемок и потрясающие фото новых локаций
2 сезон "Ведьмака" будут снимать в Шотландии (коллаж РБК-Украина)

Стало известно, где будут снимать 2 сезон сериала "Ведьмак" от Netflix

Появилась информация о первой новой локации 2 сезона сериала "Ведьмак" от Netflix, а также стало известно, когда начнутся съемки популярного фэнтезийного сериала по мотивам романов Анджея Сапковского.

Итак, съемки нового сезона нашумевшего телепроекта начнутся уже 17 февраля этого года. А вот выпуск 2 сезона "Ведьмака" запланирован на начало 2021-го. Известно, что на сегодняшний день написаны сценарии к восьми сериям.

Западные СМИ также разнюхали, что местом некоторых из самых захватывающих сцен предстоящего сезона "Ведьмака" станет остров Скай, который находится недалеко от побережья Шотландии. Именно там будут проходить съемки "Ведьмака". Кстати, эта местность знакома киноманам, ведь на этом шотландском острове в свое время снимался драматический фантастический сериал "Чужестранка".

&quot;Ведьмак&quot; 2 сезон: дата старта съемок и потрясающие фото новых локаций

Новая локация для съемок "Ведьмака" (фото: instagram.com/barkingdog45)

Почему Скай? Журналисты Redanian Intelligence считают, что не последнюю роль в выборе места сыграла относительная близость локации к производственной штаб-квартире проекта, которая находится в Лондоне.

Также не исключено, что новым режиссером "Ведьмака" (или же одним из них) станет Стивен Сурджик. Именно он был замечен со скаутской командой сериала на пляже Талискер, возле холма Сторр и у горных озер Фейри Пулс.

&quot;Ведьмак&quot; 2 сезон: дата старта съемок и потрясающие фото новых локаций

Стивен Сурджик на острове Скай (фото: instagram.com/barkingdog45)

Отметим, что уже есть теория, что на основе этих локаций будет воссоздан Содденский холм, где, по сюжету книги про "Ведьмака", состоялась жестокая битва с участием чародеев.

Здесь будут снимать 2 сезон "Ведьмака" (фото: instagram.com/officialisleofskye)

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