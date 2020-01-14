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"Відьмак" 2 сезон: дата старту зйомок і приголомшливі фото нових локацій

STYLERФільми і серіали    14.01.2020 - 13:28
"Відьмак" 2 сезон: дата старту зйомок і приголомшливі фото нових локацій
2 сезон "Відьмака" будуть знімати в Шотландії (колаж РБК-Україна)

Стало відомо, де будуть знімати 2 сезон серіалу "Відьмак" від Netflix

З'явилася інформація про першу нову локацію 2 сезону серіалу "Відьмак" від Netflix, а також стало відомо, коли розпочнуться зйомки популярного фентезійного серіалу за мотивами романів Анджея Сапковського.

Отже, зйомки нового сезону популярного телепроекту почнуться вже 17 лютого цього року. А ось випуск 2 сезону "Відьмака" заплановано на початок 2021-го. Відомо, що на сьогоднішній день написані сценарії до восьми серій.

Західні ЗМІ також рознюхали, що місцем деяких з найбільш захоплюючих сцен майбутнього сезону "Відьмака" стане острів Скай, який знаходиться недалеко від узбережжя Шотландії. Саме там будуть проходити зйомки "Відьмака". До речі, ця місцевість знайома кіноманам, адже на цьому шотландському острові в свій час знімався драматичний фантастичний серіал "Чужоземка".

&quot;Відьмак&quot; 2 сезон: дата старту зйомок і приголомшливі фото нових локацій

Нова локація для зйомок "Відьмака" (фото: instagram.com/barkingdog45)

Чому Скай? Журналісти Redanian Intelligence вважають, що не останню роль у виборі місця зіграла відносна близькість локації до виробничої штаб-квартири проекту, яка знаходиться в Лондоні.

Також не виключено, що новим режисером "Відьмака" (або одним з них) стане Стівен Сурджик. Саме він був помічений з скаутською командою серіалу на пляжі Таліскер, біля пагорба Сторр та біля гірських озер Фейрі Пулс.

&quot;Відьмак&quot; 2 сезон: дата старту зйомок і приголомшливі фото нових локацій

Стівен Сурджик на острові Скай (фото: instagram.com/barkingdog45)

Зазначимо, що вже є теорія, що на основі цих локацій буде відтворений Содденський пагорб, де, за сюжетом книги про "Відьмака", відбулася жорстока битва з участю чародіїв.

    Тут будуть знімати 2 сезон "Відьмака" (фото: instagram.com/officialisleofskye)

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