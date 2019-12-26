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Ведьмаку заплатите чеканной монетой: полный текст ставшей культовой песни

STYLERФильмы и сериалы    26.12.2019 - 13:29
Ведьмаку заплатите чеканной монетой: полный текст ставшей культовой песни
Кадр из сериала "Ведьмак"

Песня из сериала "Ведьмак" в исполнении Лютика разнеслась по всему миру и обрела большую популярность

Сериал "Ведьмак" 1 сезон от Netflax стал популярным не только благодаря сюжету, спецэффектам и потрясающей игре актеров, но и благодаря песне "Ведьмаку заплатите чеканной монетой", которую в одной из серий исполнил Лютик - лучший друг и неизменный спутник Геральта из Ривии, трубадур и бабник.

Ведьмаку заплатите чеканной монетой: полный текст ставшей культовой песни

Лютик из сериала "Ведьмак"

Текст этой композиции разнесся просторами интернета и быстро обрел огромную популярность. Строчки из песни разобрали на мемы, ее перепели тысячи юзеров на YouTube даже те, кто не смотрел полностью "Ведьмака".

Если у вас есть желание также присоединиться к всемирному флешмобу, мы поможем вам в этом. Держите полный текст песни "Ведьмаку заплатите чеканной монетой". Кто знает, возможно, благодаря исполнению этой "нетленки" вы прославитесь в сети и станете популярным артистом или блогером.

Текст песни "Ведьмаку заплатите чеканной монетой":

Когда скромняга бард отдыхал от дел
С Геральтом из Ривии он песню эту пел.
Сразился Белый Волк с велеречивым чертом,
Эльфов покромсал несчетные когорты.

Сзади подползли, хоть это стыд и срам,
Сломали мне лютню, дали по зубам.
Целился тот черт мне рогом прямо в глаз,
И тут Ведьмак крикнул: "Вот твой смертный час!"

Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой,
Ведьмаку заплатите – зачтется все это вам!

Он хоть на край земли отправиться готов,
Сразить всех чудовищ, убить всех врагов,
Он эльфов всех прогнал за дальний перевал,
Высокие горы на вечный привал.

Он бьет не в бровь, а в глаз, был ранен много раз,
Он людям товарищ, всегда он за нас,
К чему эта вражда, никак я не пойму,
Он нас защищает – так налейте ж ему!

Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой,
Ведьмаку заплатите – зачтется все это вам!

Песня Лютика из сериала "Ведьмак"

А вот так эта песня может звучать на украинском языке.

Коли скромняга бард відпочивав від справ
Він пісню цю файну з Ґеральтом співав.
Бився Білий Вовк з пихатим чортом,
Ельфів шматував численні когорти…

Ззаду підповзли, хоч сором це й ганьба,
Зламали мні лютню, дали по зубах.
Ріг свій клятий чорт на мене скерував,
Та тут Відьмак крикнув: "Твій смертний час настав!"

Відьмаку дайте грошей, скоріш грошей дайте, хуткіш грошей дайте!
Відьмаку грошей дайте, на всіх не зважайте, на всіх не зважайте ви.

Відьмак готовий йти хоч на край землі,
Бити чудовиськ й усіх ворогів,
Він ельфів всіх прогнав за дальній перевал,
Високії гори на вічний привал.

Покидьків усіх він в око прямо б'є,
Він завжди за нас, він другом нам є,
Для чого ж ворожда, ніяк не розберу,
Він нас захищає – то ж налийте йому!

Відьмаку дайте грошей, скоріш грошей дайте, хуткіш грошей дайте!
Відьмаку грошей дайте, на всіх не зважайте, на всіх не зважайте ви.

Отметим, что не всем зрителям понравился первый сезон "Ведьмака", о чем свидетельствует множество гневных комментариев в сети.

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