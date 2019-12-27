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Как снимали экшн-сцены "Ведьмака": появилось яркое видео

STYLERТелешоу    27.12.2019 - 11:25
Как снимали экшн-сцены "Ведьмака": появилось яркое видео
"Ведьмак" (кадр из т/с)

"Ведьмак" снимали с использованием большого числа каскадеров

"Ведьмак" от Netflix, который презентовали 20 декабря, уже называют главным сериалом 2019 года, который может составить конкуренцию культовой "Игре престолов". Постановщица трюков Люси Унгер поделилась видеороликом, который приоткрыл тайну создания сериала.

Отметим, что после выпуска сразу восьми серий первого сезона, мнения поклонников разделились. Фаны игры раздосадованы тем, что телеверсия не имеет с ней ничего общего, а почитатели цикла книг польского писателя Анджея Сапковского почти в один голос твердят, что "книга лучше".

В ролике можно увидеть работу каскадеров, которые заменяли героев в сложных экшн-сценах с полетами и приземлениями на мягкий матрас, поджиганиями, взрывами, драками, скачками на лошадях, впечатляющие сцены с массовкой.

В ролике также можно заметить дублера Генри Кавилла, несмотря на то, что ранее актер утверждал, что выполнял все сцены без дублеров.

Сама автор видеонарезки появляется в ролике на 32 секунде с рупором в руках. Девушка говорит, что в ролик попали 25% всех экшн-сцен, показанных в сериале. В конце ролика показано, как команда, работающая над "Ведьмаком" дурачится в перерывах между съемками.

К слову, недавно исполнитель роли Геральда из Ривии, он же "Супермен" Генри Кавилл, признался, что до начала съемок ему пришлось "подсушиться", чтобы эстетичнее выглядеть в постельных сценах.

Как снимали экшн-сцены "Ведьмака" (видео: YouTube/Lucy Unger)

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