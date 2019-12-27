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Юная звезда "Ведьмака" Фрейя Аллан показала точеную фигуру в стильных нарядах

Lite » Мода 27.12.2019 - 19:23
Юная звезда "Ведьмака" Фрейя Аллан показала точеную фигуру в стильных нарядах
Фрейя Аллан (фото: instagram.com/freyaallan)

Актриса украсила обложку Schön! Magazine

Фрейя Аллан в последнее время на слуху. Девушка, известная в основном по сериалу "Ведьмак", снялась для известного глянцевого журнала Schön! Magazine. В интервью юная красотка примерила массу стильных образов, а также, наконец, рассказала о съемках и своей героине. До этого, как известно, ей было запрещено распространяться о работе в успевшем наделать шума проекте. К примеру, Фрейя призналась, что книгу Анджея Сапковского до начала работы она не читала.

Юная звезда &quot;Ведьмака&quot; Фрейя Аллан показала точеную фигуру в стильных нарядахДевушка украсила новую обложку (фото: schonmagazine.com)

"Я получила прослушивание и начала гуглить, – признается она. – Затем я быстро зашла в книжный магазин за день до моего последнего прослушивания и прочитала несколько страниц". Впрочем, она уверена, что для подготовки к роли этого и не требовалось. "Для этого персонажа это было не очень нужно, – объясняет Аллан. – У некоторых героев очень много предыстории, но Цири так молода и беззащитна... Я не хотела разрушать спонтанность, переосмысливая вещи. Я хотела пережить это, чтобы убедиться, что она была реалистичной и подлинной".

Юная звезда &quot;Ведьмака&quot; Фрейя Аллан показала точеную фигуру в стильных нарядахЮная звезда &quot;Ведьмака&quot; Фрейя Аллан показала точеную фигуру в стильных нарядахЮная звезда &quot;Ведьмака&quot; Фрейя Аллан показала точеную фигуру в стильных нарядахДевушка примерила стильные наряды (фото: schonmagazine.com)

Напомним, премьера многообещающего сериала состоялась на Netflix 17 декабря 2019 года. В этот день миллионы телезрителей могли насладиться первой серией проекта, на создание которого, по слухам, потрачено около 70–80 млн долларов. К примеру, первый сезон "Игры престолов" стоил продюсерам около 60 млн долларов. Сейчас к просмотру доступны все 8 серий "Ведьмака". а работа над вторым сезоном уже идет подным ходом.

Юная звезда &quot;Ведьмака&quot; Фрейя Аллан показала точеную фигуру в стильных нарядахЮная звезда &quot;Ведьмака&quot; Фрейя Аллан показала точеную фигуру в стильных нарядахЮная звезда &quot;Ведьмака&quot; Фрейя Аллан показала точеную фигуру в стильных нарядахФрейя рассказала о работе над проектом (фото: schonmagazine.com)

В съемке Фрейя предстала стильной и яркой. Необычные цвета и фактуры, крупные аксессуары, экстравагантные детали – образы продуманы до мелочей и буквально притягивают внимание. На обложке девушка позирует в ярком комбинезоне с принтом, который завершают ботинки такого же оттенка и перчатки. Таким образом, стилисты сумели передать очарование молодости актрисы и сопоставить ее образ с экранным.

Юная звезда &quot;Ведьмака&quot; Фрейя Аллан показала точеную фигуру в стильных нарядах

Фрейя влюблена в свою героиню (фото: schonmagazine.com)

"Она принцесса, но она очень дерзкая и упрямая. Она любит выходить на улицу, переодеваться в мальчика и быть с более нормальными детьми, но она совсем не осознает жестокость мира за пределами Синтры, где она живет. Она наивна, но в то же время у нее есть реальная сила", – говорит о своей героине Аллан.

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