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Не треба відер олів'є: воїн ЗСУ розповів всю правду про харчування бійців

STYLERЖиття    09.09.2019 - 10:23
Не треба відер олів'є: воїн ЗСУ розповів всю правду про харчування бійців
Військові їдять обід (twitter.com wings_phoenix)

Військовослужбовець з Донбасу розповів, як харчуються бійці ЗСУ

Військові ЗСУ на Донбасі отримують нормальне харчування і ніхто з них в тазиків олів'є не потребує. Про це повідомив боєць під ніком Нічний Сталкер в Facebook. За його словами, непритомності від голоду ще ні в кого ще не було. Свій пост він адресував волонтеру, ім'я якого не називається, в якому той пише, що бійцам урізали норми харчування. Нічний Сталкер запевняє, що іноді він не може доїсти свій обід до кінця.

"Я не знаю, кому там урізали норми харчування. У нас в частині годують більш ніж пристойно, обід іноді доїсти не можу. Непритомност від голоду медслужба не фіксувала. Якість і кількість - дуже навіть норм, а коли не норм, то начпрод вислуховує в свою адресу багато матів і завжди робить висновки", - написав він.

Військовий зазначає, що салат олів'є воїни не люблять навіть на Новий Рік. Блюдо ніде зберігати і потім його просто віддають у дитячі будинки, або в інтернати.

Військовий підкреслив, що є більш важливі питання в армії, ніж харчування.

Не треба відер олів'є: воїн ЗСУ розповів всю правду про харчування бійців

Скріншот поста (facebook.com/nightstalkerkyiv)

Як ми раніше писали, українські бійці більше не тримають оборону на шахті "Бутівка". Пов'язано це з тим, що за час боїв ворог знищив практично всі будівлі і навіть підвали.

Нагадаємо, що 5 вересня на території окупованого Донбасу недалеко від Горлівки загинув військовий Михайло Ткачишин, який віддав своє життя за Україну.

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