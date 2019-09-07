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Как в фильме про пост-апокалипсис: Донбасс шокирует запустением и разрухами (видео)

STYLERЖизнь    07.09.2019 - 14:18
Как в фильме про пост-апокалипсис: Донбасс шокирует запустением и разрухами (видео)
Донбасс шокирует запустением и разрухами (иллюстративное фото: flickr.com/ministryofdefenceua)

Шахта "Бутовка" полностью разбита и разбомблена

Украинские бойцы больше не держат оборону на шахте "Бутовка". Связано это с тем, что за время боев враг уничтожил практически все здания и даже подвалы. Об этом информирует ТСН.

Сейчас шахта "Бутовка" полностью разбита и разбомблена. Здесь погибло множество солдатов, среди которых Виталий Шостак и сержант Роман Бублиенко. Несколько лет подряд враг пытался выбить украинских защитников из Бутовки, чтобы отодвинуть линию фронта от аэропорта и самого Донецка.

На данный момент врагу удалось уничтожить все здания, даже столбы вражеские снаряды рубили пополам. Теперь бойцы обустраивают позиции ближе к противнику, чтобы после ударить с новыми силами.

"Там, вы видели, бетон и лес фактически, ничего не видно. Всегда говорили, что под бетонными укрытиями надежнее, лучше, а вы, как кроты, зарылись в землю - пехота любит землю", - говорит военный с позывным "Банкир".

Напомним, что 5 сентября на территории оккупированного Донбасса недалеко от Горловки погиб военный Михаил Ткачишин, который отдал свою жизнь за Украину.

Как мы ранее писали, спецоперация по вывозу из оккупированных территорий боевика-"ДНРовца" Владимира Цемаха - свидетеля по делу катастрофы малазийского "Боинга" MH17 - не обошлась без погибших со стороны украинских военных. Мероприятие было осуществлено спецслужбами при участии бойцов ВСУ.

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