Вдвічі менший за iPhone. Що відомо про новітній гаджет, здатний замінити смартфони
Компанія Humane офіційно презентувала унікальну розробку - Ai Pin. Однак що це, як працює новітній гаджет, який вигляд він має, як можна його купити і яка ціна - знають не всі.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає все, що відомо про новий девайс Ai Pin від Humane.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Humane, The Verge, УouTube-канал Humane.
Основне про новітній гаджет
Ai Pin є "розумним" гаджетом, що працює без прив'язки до смартфонів (чи інших девайсів), кріпиться на одяг та створює лазерну проекцію з тією чи іншою інформацією (часом, показниками здоров'я, нотатками, музичним плеєром і т.ін.) прямо на руку користувача.
Лазерні "чорнила" замість дисплея (скріншот: youtube.com/humane)
Він складається з двох основних частин - самого пристрою та підсилювача акумулятора, що кріпляться до одягу чи інших поверхонь за допомогою магніту.
Складові Ai Pin (скріншот: youtube.com/humane)
Дехто з експертів вважає, що з часом девайс здатний навіть замінити традиційні смартфони. Таке твердження базується, зокрема, на багатофункціональності пристрою, адже Ai Pin:
- є фактично невеличким комп'ютером, який працює на процесорі Snapdragon від Qualcomm
- використовує інструменти штучного інтелекту, що допомагають пристрою виконувати різноманітні "розумні" завдання
- має голосового помічника
- має камеру (може робити фото чи відео "від першої особи")
- має мікрофон і динамік
- має датчики глибини та руху тощо
Виробники оцінюють свій гаджет як унікальний (скріншот: youtube.com/humane)
Керування та особливості
Керування Ai Pin відбувається переважно за допомогою невеликого тачпаду та голосових команд. "Відповідати" ж людині гаджет може з персонального динаміка або через Bluetooth-навушники.
Головною особливістю гаджета вважають відсутність дисплея (вся необхідна інформація "транслюється" на руку носія).
Зовнішній вигляд Ai Pin - оригінальний (скріншот: youtube.com/humane)
Дехто припускає, що технологія ШІ, використана в Ai Pin, є особливою версією ChatGPT (хоча прямих підтверджень від виробника щодо цього немає).
Відомо водночас, що серед інвесторів Humane є Сем Альтман (розробник чат-бота ChatGPT та CEO лабораторії досліджень ШІ OpenAI).
Скільки коштує і як придбати
Попередні замовлення Ai Pin стали доступні ще наприкінці 2023 року. Вартість гаджета на офіційному сайті стартує від 699 доларів (близько 26 566 гривень).
"Замовляйте сьогодні, платіть з часом. Доставка почнеться в березні 2024 року", - уточнили в Humane.
Наразі користувачам доступні три основних варіанти Ai Pin: Eclipse, Lunar та Equinox.
Вартість цих моделей різниться (скріншот: hu.ma.ne)
Варто зазначити, що Ai Pin продається "в комплекті", до якого входять також:
- зарядна панель
- зарядний футляр
- адаптер і кабель USB-C
- два підсилювачі батареї
Крім того, виробник пропонує користувачам місячну підписку Humane вартістю 24 долари (близько 910 гривень) + податки та збори. Вона надасть користувачеві:
- номер телефону та покриття даних у мережі T-Mobile (з доступом до всіх служб і сервісів)
- доступ до хмарного сховища
- доступ до служб штучного інтелекту
"Зараз ми продаємо та доставляємо наші продукти лише у межах США", - уточнюється на сайті Humane.
Отже, про запуск прямих поставок в Україну наразі не йдеться.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що розробники створили унікальний смартфон-хамелеон, здатний змінювати колір, й показували, як він виглядає.
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