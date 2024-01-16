ua en ru
Вт, 16 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вдвічі менший за iPhone. Що відомо про новітній гаджет, здатний замінити смартфони

Вівторок 16 січня 2024 17:26
UA EN RU
Вдвічі менший за iPhone. Що відомо про новітній гаджет, здатний замінити смартфони Ai Pin від Humane може замінити людству смартфони (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Компанія Humane офіційно презентувала унікальну розробку - Ai Pin. Однак що це, як працює новітній гаджет, який вигляд він має, як можна його купити і яка ціна - знають не всі.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає все, що відомо про новий девайс Ai Pin від Humane.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Humane, The Verge, УouTube-канал Humane.

Основне про новітній гаджет

Ai Pin є "розумним" гаджетом, що працює без прив'язки до смартфонів (чи інших девайсів), кріпиться на одяг та створює лазерну проекцію з тією чи іншою інформацією (часом, показниками здоров'я, нотатками, музичним плеєром і т.ін.) прямо на руку користувача.

Вдвічі менший за iPhone. Що відомо про новітній гаджет, здатний замінити смартфони

Лазерні "чорнила" замість дисплея (скріншот: youtube.com/humane)

Він складається з двох основних частин - самого пристрою та підсилювача акумулятора, що кріпляться до одягу чи інших поверхонь за допомогою магніту.

Вдвічі менший за iPhone. Що відомо про новітній гаджет, здатний замінити смартфони

Складові Ai Pin (скріншот: youtube.com/humane)

Дехто з експертів вважає, що з часом девайс здатний навіть замінити традиційні смартфони. Таке твердження базується, зокрема, на багатофункціональності пристрою, адже Ai Pin:

  • є фактично невеличким комп'ютером, який працює на процесорі Snapdragon від Qualcomm
  • використовує інструменти штучного інтелекту, що допомагають пристрою виконувати різноманітні "розумні" завдання
  • має голосового помічника
  • має камеру (може робити фото чи відео "від першої особи")
  • має мікрофон і динамік
  • має датчики глибини та руху тощо

Вдвічі менший за iPhone. Що відомо про новітній гаджет, здатний замінити смартфони

Виробники оцінюють свій гаджет як унікальний (скріншот: youtube.com/humane)

Керування та особливості

Керування Ai Pin відбувається переважно за допомогою невеликого тачпаду та голосових команд. "Відповідати" ж людині гаджет може з персонального динаміка або через Bluetooth-навушники.

Головною особливістю гаджета вважають відсутність дисплея (вся необхідна інформація "транслюється" на руку носія).

Вдвічі менший за iPhone. Що відомо про новітній гаджет, здатний замінити смартфони

Зовнішній вигляд Ai Pin - оригінальний (скріншот: youtube.com/humane)

Дехто припускає, що технологія ШІ, використана в Ai Pin, є особливою версією ChatGPT (хоча прямих підтверджень від виробника щодо цього немає).

Відомо водночас, що серед інвесторів Humane є Сем Альтман (розробник чат-бота ChatGPT та CEO лабораторії досліджень ШІ OpenAI).

Скільки коштує і як придбати

Попередні замовлення Ai Pin стали доступні ще наприкінці 2023 року. Вартість гаджета на офіційному сайті стартує від 699 доларів (близько 26 566 гривень).

"Замовляйте сьогодні, платіть з часом. Доставка почнеться в березні 2024 року", - уточнили в Humane.

Наразі користувачам доступні три основних варіанти Ai Pin: Eclipse, Lunar та Equinox.

Вдвічі менший за iPhone. Що відомо про новітній гаджет, здатний замінити смартфони

Вартість цих моделей різниться (скріншот: hu.ma.ne)

Варто зазначити, що Ai Pin продається "в комплекті", до якого входять також:

  • зарядна панель
  • зарядний футляр
  • адаптер і кабель USB-C
  • два підсилювачі батареї

Вдвічі менший за iPhone. Що відомо про новітній гаджет, здатний замінити смартфони

Крім того, виробник пропонує користувачам місячну підписку Humane вартістю 24 долари (близько 910 гривень) + податки та збори. Вона надасть користувачеві:

  • номер телефону та покриття даних у мережі T-Mobile (з доступом до всіх служб і сервісів)
  • доступ до хмарного сховища
  • доступ до служб штучного інтелекту

"Зараз ми продаємо та доставляємо наші продукти лише у межах США", - уточнюється на сайті Humane.

Отже, про запуск прямих поставок в Україну наразі не йдеться.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що розробники створили унікальний смартфон-хамелеон, здатний змінювати колір, й показували, як він виглядає.

Читайте також про кращі бюджетні смартфони до 10 тисяч для дорослих і дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News
iPhone гаджети смартфони Штучний інтелект изобретатель