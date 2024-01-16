Вдвічі менший за iPhone. Що відомо про новітній гаджет, здатний замінити смартфони

Компанія Humane офіційно презентувала унікальну розробку - Ai Pin. Однак що це, як працює новітній гаджет, який вигляд він має, як можна його купити і яка ціна - знають не всі.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Humane, The Verge, УouTube-канал Humane.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає все, що відомо про новий девайс Ai Pin від Humane.

Основне про новітній гаджет

Ai Pin є "розумним" гаджетом, що працює без прив'язки до смартфонів (чи інших девайсів), кріпиться на одяг та створює лазерну проекцію з тією чи іншою інформацією (часом, показниками здоров'я, нотатками, музичним плеєром і т.ін.) прямо на руку користувача.

Лазерні "чорнила" замість дисплея (скріншот: youtube.com/humane)

Він складається з двох основних частин - самого пристрою та підсилювача акумулятора, що кріпляться до одягу чи інших поверхонь за допомогою магніту.

Складові Ai Pin (скріншот: youtube.com/humane)

Дехто з експертів вважає, що з часом девайс здатний навіть замінити традиційні смартфони. Таке твердження базується, зокрема, на багатофункціональності пристрою, адже Ai Pin:

є фактично невеличким комп'ютером, який працює на процесорі Snapdragon від Qualcomm

використовує інструменти штучного інтелекту, що допомагають пристрою виконувати різноманітні "розумні" завдання

має голосового помічника

має камеру (може робити фото чи відео "від першої особи")

має мікрофон і динамік

має датчики глибини та руху тощо

Виробники оцінюють свій гаджет як унікальний (скріншот: youtube.com/humane)

Керування та особливості

Керування Ai Pin відбувається переважно за допомогою невеликого тачпаду та голосових команд. "Відповідати" ж людині гаджет може з персонального динаміка або через Bluetooth-навушники.

Головною особливістю гаджета вважають відсутність дисплея (вся необхідна інформація "транслюється" на руку носія).

Зовнішній вигляд Ai Pin - оригінальний (скріншот: youtube.com/humane)

Дехто припускає, що технологія ШІ, використана в Ai Pin, є особливою версією ChatGPT (хоча прямих підтверджень від виробника щодо цього немає).

Відомо водночас, що серед інвесторів Humane є Сем Альтман (розробник чат-бота ChatGPT та CEO лабораторії досліджень ШІ OpenAI).

Скільки коштує і як придбати

Попередні замовлення Ai Pin стали доступні ще наприкінці 2023 року. Вартість гаджета на офіційному сайті стартує від 699 доларів (близько 26 566 гривень).

"Замовляйте сьогодні, платіть з часом. Доставка почнеться в березні 2024 року", - уточнили в Humane.

Наразі користувачам доступні три основних варіанти Ai Pin: Eclipse, Lunar та Equinox.

Вартість цих моделей різниться (скріншот: hu.ma.ne)

Варто зазначити, що Ai Pin продається "в комплекті", до якого входять також:

зарядна панель

зарядний футляр

адаптер і кабель USB-C

два підсилювачі батареї

Крім того, виробник пропонує користувачам місячну підписку Humane вартістю 24 долари (близько 910 гривень) + податки та збори. Вона надасть користувачеві:

номер телефону та покриття даних у мережі T-Mobile (з доступом до всіх служб і сервісів)

доступ до хмарного сховища

доступ до служб штучного інтелекту

"Зараз ми продаємо та доставляємо наші продукти лише у межах США", - уточнюється на сайті Humane.

Отже, про запуск прямих поставок в Україну наразі не йдеться.