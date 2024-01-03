Для дорослих і дітей. Кращі бюджетні смартфони до 10 тисяч
Вибрати якісний і водночас недорогий мобільний телефон може бути непросто. Проте деякі моделі все ж таки пропонують користувачам достатню функціональність і надійне "залізо" не за всі гроші світу.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про низку кращих бюджетних смартфонів і їхню вартість в Україні.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: TechRadar, Tech Advisor, Android Police.
На що потрібно звертати увагу під час вибору
Під час вибору того чи іншого мобільного телефону потрібно спершу розібратися, для чого саме він вам потрібен і які функції ви плануєте використовувати найчастіше.
Якщо йдеться про недорогий смартфон для спілкування з рідними, друзями й колегами, під час порівняння різних моделей увагу варто звертати на такі характеристики:
- операційна система
- роздільна здатність та параметри екрана
- тип процесора
- оперативна пам'ять
- вбудована пам'ять
- місткість акумулятора
Варіанти бюджетних смартфонів і їхня вартість
Нижче розглянемо низку мобільних телефонів із достатніми для нормальної роботи характеристиками (за версією спеціалізованих видань) та відносно невеликою вартістю.
Samsung Galaxy A03s вартістю від 3 495 грн:
- операційна система - Android
- діагональ екрана (в дюймах) - 6,5
- роздільна здатність екрана (в пікселях) - 1600x720
- тип процесора - MediaTek MT6765 Helio P35
- оперативна пам'ять (в гігабайтах) - 3 Гб або 4 Гб
- вбудована пам'ять (в гігабайтах) - 32 Гб або 64 Гб
- місткість акумулятора - 5000 мАг
Лінійка Samsung Galaxy A03s (скріншот: hotline.ua)
Realme C35 вартістю від 4 199 грн:
- операційна система - Android
- діагональ екрана (в дюймах) - 6,6
- роздільна здатність екрана (в пікселях) - 2408x1080
- тип процесора - Unisoc T616
- оперативна пам'ять (в гігабайтах) - 4 Гб
- вбудована пам'ять (в гігабайтах) - 64 Гб або 128 Гб
- місткість акумулятора - 5000 мАг
Лінійка Realme C35 (скріншот: hotline.ua)
Nokia G22 вартістю від 4 439 грн:
- операційна система - Android
- діагональ екрана (в дюймах) - 6,52
- роздільна здатність екрана (в пікселях) - 1200x720
- тип процесора - Unisoc T606
- оперативна пам'ять (в гігабайтах) - 4 Гб або 6 Гб
- вбудована пам'ять (в гігабайтах) - 128 Гб або 256 Гб
- місткість акумулятора - 5050 мАг
Лінійка Nokia G22 (скріншот: hotline.ua)
Samsung Galaxy A14 вартістю від 5 190 грн:
- операційна система - Android
- діагональ екрана (в дюймах) - 6,6
- роздільна здатність екрана (в пікселях) - 2408x1080
- тип процесора - Samsung Exynos або MediaTek Helio Gxx
- оперативна пам'ять (в гігабайтах) - 4 Гб або 6 Гб
- вбудована пам'ять (в гігабайтах) - 64 Гб або 128 Гб
- місткість акумулятора - 5000 мАг
Лінійка Samsung Galaxy A14 (скріншот: hotline.ua)
Motorola Moto G23 вартістю від 5 961 грн:
- операційна система - Android
- діагональ екрана (в дюймах) - 6,5
- роздільна здатність екрана (в пікселях) - 1600x720
- тип процесора - MediaTek Helio G85
- оперативна пам'ять (в гігабайтах) - 4 Гб або 8 Гб
- вбудована пам'ять (в гігабайтах) - 128 Гб
- місткість акумулятора - 5000 мАг
Лінійка Motorola Moto G23 (скріншот: hotline.ua)
Xiaomi Redmi Note 12 5G вартістю від 6 484 грн:
- операційна система - Android
- діагональ екрана (в дюймах) - 6,67
- роздільна здатність екрана (в пікселях) - 2400x1080
- тип процесора - Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
- оперативна пам'ять (в гігабайтах) - 4 Гб або 6 Гб або 8 Гб
- вбудована пам'ять (в гігабайтах) - 128 Гб або 256 Гб
- місткість акумулятора - 5000 мАг
Лінійка Xiaomi Redmi Note 12 5G (скріншот: hotline.ua)
Motorola Moto G84 вартістю від 8 339 грн:
- операційна система - Android
- діагональ екрана (в дюймах) - 6,5
- роздільна здатність екрана (в пікселях) - 2400x1080
- тип процесора - Qualcomm Snapdragon 695 5G
- оперативна пам'ять (в гігабайтах) - 12 Гб
- вбудована пам'ять (в гігабайтах) - 256 Гб
- місткість акумулятора - 5000 мАг
Лінійка Motorola Moto G84 (скріншот: hotline.ua)
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