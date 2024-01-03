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Для дорослих і дітей. Кращі бюджетні смартфони до 10 тисяч

Середа 03 січня 2024 09:12
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Для дорослих і дітей. Кращі бюджетні смартфони до 10 тисяч Під час вибору смартфону треба бути уважним (фото: Freepik)
Автор: Ірина Костенко

Вибрати якісний і водночас недорогий мобільний телефон може бути непросто. Проте деякі моделі все ж таки пропонують користувачам достатню функціональність і надійне "залізо" не за всі гроші світу.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про низку кращих бюджетних смартфонів і їхню вартість в Україні.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: TechRadar, Tech Advisor, Android Police.

На що потрібно звертати увагу під час вибору

Під час вибору того чи іншого мобільного телефону потрібно спершу розібратися, для чого саме він вам потрібен і які функції ви плануєте використовувати найчастіше.

Якщо йдеться про недорогий смартфон для спілкування з рідними, друзями й колегами, під час порівняння різних моделей увагу варто звертати на такі характеристики:

  • операційна система
  • роздільна здатність та параметри екрана
  • тип процесора
  • оперативна пам'ять
  • вбудована пам'ять
  • місткість акумулятора

Варіанти бюджетних смартфонів і їхня вартість

Нижче розглянемо низку мобільних телефонів із достатніми для нормальної роботи характеристиками (за версією спеціалізованих видань) та відносно невеликою вартістю.

Samsung Galaxy A03s вартістю від 3 495 грн:

  • операційна система - Android
  • діагональ екрана (в дюймах) - 6,5
  • роздільна здатність екрана (в пікселях) - 1600x720
  • тип процесора - MediaTek MT6765 Helio P35
  • оперативна пам'ять (в гігабайтах) - 3 Гб або 4 Гб
  • вбудована пам'ять (в гігабайтах) - 32 Гб або 64 Гб
  • місткість акумулятора - 5000 мАг

Для дорослих і дітей. Кращі бюджетні смартфони до 10 тисяч

Лінійка Samsung Galaxy A03s (скріншот: hotline.ua)

Realme C35 вартістю від 4 199 грн:

  • операційна система - Android
  • діагональ екрана (в дюймах) - 6,6
  • роздільна здатність екрана (в пікселях) - 2408x1080
  • тип процесора - Unisoc T616
  • оперативна пам'ять (в гігабайтах) - 4 Гб
  • вбудована пам'ять (в гігабайтах) - 64 Гб або 128 Гб
  • місткість акумулятора - 5000 мАг

Для дорослих і дітей. Кращі бюджетні смартфони до 10 тисяч

Лінійка Realme C35 (скріншот: hotline.ua)

Nokia G22 вартістю від 4 439 грн:

  • операційна система - Android
  • діагональ екрана (в дюймах) - 6,52
  • роздільна здатність екрана (в пікселях) - 1200x720
  • тип процесора - Unisoc T606
  • оперативна пам'ять (в гігабайтах) - 4 Гб або 6 Гб
  • вбудована пам'ять (в гігабайтах) - 128 Гб або 256 Гб
  • місткість акумулятора - 5050 мАг

Для дорослих і дітей. Кращі бюджетні смартфони до 10 тисяч

Лінійка Nokia G22 (скріншот: hotline.ua)

Samsung Galaxy A14 вартістю від 5 190 грн:

  • операційна система - Android
  • діагональ екрана (в дюймах) - 6,6
  • роздільна здатність екрана (в пікселях) - 2408x1080
  • тип процесора - Samsung Exynos або MediaTek Helio Gxx
  • оперативна пам'ять (в гігабайтах) - 4 Гб або 6 Гб
  • вбудована пам'ять (в гігабайтах) - 64 Гб або 128 Гб
  • місткість акумулятора - 5000 мАг

Для дорослих і дітей. Кращі бюджетні смартфони до 10 тисяч

Лінійка Samsung Galaxy A14 (скріншот: hotline.ua)

Motorola Moto G23 вартістю від 5 961 грн:

  • операційна система - Android
  • діагональ екрана (в дюймах) - 6,5
  • роздільна здатність екрана (в пікселях) - 1600x720
  • тип процесора - MediaTek Helio G85
  • оперативна пам'ять (в гігабайтах) - 4 Гб або 8 Гб
  • вбудована пам'ять (в гігабайтах) - 128 Гб
  • місткість акумулятора - 5000 мАг

Для дорослих і дітей. Кращі бюджетні смартфони до 10 тисяч

Лінійка Motorola Moto G23 (скріншот: hotline.ua)

Xiaomi Redmi Note 12 5G вартістю від 6 484 грн:

  • операційна система - Android
  • діагональ екрана (в дюймах) - 6,67
  • роздільна здатність екрана (в пікселях) - 2400x1080
  • тип процесора - Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
  • оперативна пам'ять (в гігабайтах) - 4 Гб або 6 Гб або 8 Гб
  • вбудована пам'ять (в гігабайтах) - 128 Гб або 256 Гб
  • місткість акумулятора - 5000 мАг

Для дорослих і дітей. Кращі бюджетні смартфони до 10 тисяч

Лінійка Xiaomi Redmi Note 12 5G (скріншот: hotline.ua)

Motorola Moto G84 вартістю від 8 339 грн:

  • операційна система - Android
  • діагональ екрана (в дюймах) - 6,5
  • роздільна здатність екрана (в пікселях) - 2400x1080
  • тип процесора - Qualcomm Snapdragon 695 5G
  • оперативна пам'ять (в гігабайтах) - 12 Гб
  • вбудована пам'ять (в гігабайтах) - 256 Гб
  • місткість акумулятора - 5000 мАг

Для дорослих і дітей. Кращі бюджетні смартфони до 10 тисяч

Лінійка Motorola Moto G84 (скріншот: hotline.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вчасно помітити у смартфоні вірус і видалити його назавжди.

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