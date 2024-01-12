Розробники створили унікальний смартфон-хамелеон, зданий змінювати колір: як це виглядає (відео)

Китайська компанія Infinix створила смартфони-хамелеони, здатні змінювати колір без споживання енергії за допомогою дисплея з унікальною технологією E-Color Shift.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: The Verge, Gadgets360, Infinix.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про новинку і як працює унікальна технологія.

Що відомо про нову технологію

Технологію E-Color Shift було презентовано в межах міжнародної виставки споживчої електроніки - CES 2024 - що стартувала 9 січня 2024 року в американському Лас-Вегасі.

Вона базується на "електронних шпалерах" E-Ink Prism і дозволяє заднім панелям смартфонів змінювати та підтримувати яскраві кольори без споживання енергії.

За словами розробників, енергія споживається лише в момент зміни забарвлення "електронних чорнил", після чого технологія не впливає на автономність пристрою.

По суті, на задній частині презентованих компанією смартфонів встановлено додаткові екрани, схожі на дисплеї електронних книг.

Задні панелі смартфонів отримали власні "екрани" (скріншот: youtube.com/Infinix Mobile Bangladesh)

Вони складаються з 60 окремих елементів, кожен з яких може змінювати відтінок в залежності від часу або настрою користувача.

Кольори можуть бути різними (скріншот: youtube.com/Infinix Mobile Bangladesh)

Як працює E-Color Shift

Завдяки технології E-Color Shift користувачі можуть:

змінювати забарвлення гаджетів на будь-який із доступних (синій, зелений, жовтий, червоний тощо)

змішувати кольори, створюючи власний неповторний дизайн

виводити на екран час, емодзі (ідеограми чи смайли) або ж деякі з віджетів

"Цей підхід дозволяє користувачам висловити свою індивідуальність і продемонструвати її за допомогою унікального дизайну телефону, виходячи за рамки основних змін кольору. Це надає їхньому пристрою неповторний вигляд і відчуття", - наголосив заступник генерального директора Infinix Mobility Лян Чжан (Liang Zhang).

Варто зазначити, що дата виходу смартфонів-хамелеонів від Infinix у продаж - наразі невідома.