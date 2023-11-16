Вчитися й працювати реально! Вакансії для студентів із зарплатами понад 100 тисяч

Медіабайєр

Від 100 000 до 300 000 гривень може отримувати медіабайєр (Google Ads). Роботу пропонує арбітражна компанія (у фінансовій вертикалі).

В оголошенні зазначається, що на вакансію можуть претендувати, серед інших, і студенти.

Підходящий кандидат повинен:

мати досвід роботи з Google Ads (не менше двох років)

вміти працювати з великою кількістю даних

мати досвід використання інструментів аналітики

мати навички роботи в команді

бути відповідальним

мати аналітичний склад розуму

мати сертифікація Google Ads (буде перевагою)

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Оператор call-центру

Від 60 000 до 160 000 гривень може отримувати оператор call-центру зі знанням німецької мови. Роботу пропонує компанія, що продає товари для краси та здоров'я в Європі та Латинській Америці.

В оголошенні зазначається, що на вакансію можуть претендувати, серед інших, і студенти.

Підходящий кандидат повинен:

мати відмінне знання німецької

мати гарні комунікаційні навички

бути відповідальним, цілеспрямованим і доброзичливим

вміти "першокласно" обслуговувати клієнтів і відповідати на всі їхні запитання (щодо товару, статусу доставки чи інших деталей щодо замовлення)

мати розуміння ринку, на якому працює компанія

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Менеджер з продажу

Від 50 000 до 150 000 гривень може отримувати менеджер з продажу. Роботу пропонує організація, що спеціалізується на наданні широкого спектру фінансових послуг та консультацій для своїх клієнтів.

В оголошенні зазначається, що на вакансію можуть претендувати, серед інших, і студенти.

Підходящий кандидат повинен:

мати комунікаційні навички (включаючи вміння переконувати, обговорювати умови співпраці та будувати відносини з клієнтами)

розуміти продукт або послугу, яку пропонує компанія, і ефективно представляти її переваги клієнтам

мати досвід у веденні переговорів з клієнтами

мати впевненість в досягненні вигідних угод

бути відповідальним

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Диспетчер

Від 50 000 до 150 000 гривень може отримувати диспетчер (у сфері логістики). Роботу пропонує успішна американська логістична компанія.

В оголошенні зазначається, що на вакансію можуть претендувати, серед інших, і студенти.

Підходящий кандидат повинен:

мати високий рівень англійської мови

мати бажання працювати на результат

вміти вести переговори й вирішувати проблеми

вміти працювати в команді

мати високі комунікативні навички

бути стресостійким

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Менеджер з продажу нерухомості

Від 80 000 до 120 000 гривень може отримувати менеджер з продажу нерухомості. Роботу пропонує агенція, що допомагає клієнтам придбати ліквідну нерухомість біля моря для життя та інвестицій (дочірня компанія Hayat Estate).

В оголошенні зазначається, що на вакансію можуть претендувати, серед інших, і студенти.

Підходящий кандидат повинен:

любити ринок нерухомості

вміти закривати великі угоди (або ж бажає цього навчитись)

мати бажання й можливість працювати віддалено

вміти добирати об'єкти нерухомості та презентувати їх клієнтам

вміти довести клієнта до угоди

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