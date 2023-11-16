Вчитися й працювати реально! Вакансії для студентів із зарплатами понад 100 тисяч

Вчитися й працювати одночасно - нелегко. Більший шанс знайти добре оплачувану роботу мають студенти, що навчаються на заочній формі, адже тоді у них лишається більше вільного часу для реального опанування тієї чи іншої професії.
РБК-Україна (проект Styler) дослідило різноманітні вакансії на порталі Work.ua і розповідає про найцікавіші з них для студентів - із зарплатами понад 100 тисяч гривень.
Від 100 000 до 300 000 гривень може отримувати медіабайєр (Google Ads). Роботу пропонує арбітражна компанія (у фінансовій вертикалі).
В оголошенні зазначається, що на вакансію можуть претендувати, серед інших, і студенти.
Підходящий кандидат повинен:
Від 60 000 до 160 000 гривень може отримувати оператор call-центру зі знанням німецької мови. Роботу пропонує компанія, що продає товари для краси та здоров'я в Європі та Латинській Америці.
В оголошенні зазначається, що на вакансію можуть претендувати, серед інших, і студенти.
Підходящий кандидат повинен:
Скріншот
Від 50 000 до 150 000 гривень може отримувати менеджер з продажу. Роботу пропонує організація, що спеціалізується на наданні широкого спектру фінансових послуг та консультацій для своїх клієнтів.
В оголошенні зазначається, що на вакансію можуть претендувати, серед інших, і студенти.
Підходящий кандидат повинен:
Скріншот
Від 50 000 до 150 000 гривень може отримувати диспетчер (у сфері логістики). Роботу пропонує успішна американська логістична компанія.
В оголошенні зазначається, що на вакансію можуть претендувати, серед інших, і студенти.
Підходящий кандидат повинен:
Скріншот
Від 80 000 до 120 000 гривень може отримувати менеджер з продажу нерухомості. Роботу пропонує агенція, що допомагає клієнтам придбати ліквідну нерухомість біля моря для життя та інвестицій (дочірня компанія Hayat Estate).
В оголошенні зазначається, що на вакансію можуть претендувати, серед інших, і студенти.
Підходящий кандидат повинен:
Скріншот
Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто потрібен на ринку праці та чому знайти фахівця стало важче.
Читайте також, як заробляти понад 100 тисяч на місяць, працюючи в піжамі.