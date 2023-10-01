Як заробляти понад 100 тисяч на місяць, працюючи в піжамі. 10 "гарячих" віддалених вакансій
Мрієте працювати вдома, фактично в піжамі, й заробляти при цьому десятки тисяч гривень? Насправді отримувати великі гроші, не виходячи з дому, цілком реально. Потрібно лише знайти вакансію, яка підійде саме вам.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало "гарячих" вакансій, що пропонують віддалену роботу та заробіток у понад 100 тисяч гривень на місяць.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Work.ua.
Віддалені вакансії, що обіцяють понад 100 тисяч
До 380 000 грн на місяць може заробляти менеджер із закупівель, працюючи на велику дистриб'юторську міжнародну компанію, яка займається дистрибуцією брендів LUX-сегменту в різних країнах світу
Що обіцяють:
- віддалений формат роботи
- високий рівень доходу
- стабільний графік роботи
- офіційне працевлаштування
- перспективу кар'єрного росту
- бонуси за виконану роботу
Обов'язки нового працівника:
- вихід на виробників світових брендів і проведення переговорів щодо дистрибуції їхніх товарів
- дослідження прайс-листів постачальників товарів і відбір найбільш конкурентоспроможних товарів для перепродажу
- відбір товарів для закупівлі
- здійснення закупівлі товарів відповідно до встановлених стандартів і процедур
- управління поставками та забезпечення дотримання термінів
- комунікація з постачальниками
- контроль постійної наявності товару
- аналіз і вивчення продажів
- підготовка документації та укладення договорів із брендами
- робота в CRM, з гугл-таблицями
- ведення звітності власної роботи
Вимоги до кандидата:
- досвід роботи зі світовими LUX-брендами
- розуміння процесів закупівлі товарів та роботи з постачальниками
- вільна англійська
- відмінні навички аналізу даних і проведення переговорів
- уважність до деталей
- ініціативність
- вміння працювати в команді
Скріншот (work.ua)
До 380 000 грн на місяць також може заробляти керівник проекту (вивід private label на Amazon).
Що обіцяють:
- віддалений формат роботи
- бонуси за виконану роботу
- офіційне працевлаштування
- стабільний графік роботи
- конкурентну зарплату
Вимоги до кандидата:
- знання специфіки роботи з платформою Amazon
- вміння здійснювати пошук товарів
- вміння рахувати маржинальність товарів
- наявність готових кейсів
- успішний досвід запуску нових проектів
- досвід виводу товарів на площадки Amazon
- англійська - на розмовному рівні
Обов'язки нового працівника:
- розробляти стратегію та плани для виводу продуктів private label на Amazon
- керувати та відповідати за проект на Amazon по виводу private label на ринок
- досліджувати ринок для виявлення потенційних продуктів private label для перепродажу на онлайн майданчиках Amazon
- шукати товари за системою ОА з Китаєм
- відбирати товари для закупівлі
- пропонувати та оформляти власні бренди
- прораховувати маржинальність товарів та аналізувати, чи доцільно замовляти ці товари
- проводити переговори та укладати контракти на найкращих умовах для компанії
- здійснювати закупівлю товарів відповідно до встановлених стандартів та процедур
- управляти поставками та забезпечувати дотримання термінів
- аналізувати та вивчати алгоритми Amazon
- працювати в CRM, з гугл-таблицями
- вести звітність по своїй роботі
Скріншот (work.ua)
До 350 000 грн на місяць може заробляти IT-інженер, а саме Middle (Senior) DevOps Engineer.
Що обіцяють:
- гнучкий графік роботи та можливість віддаленої роботи
- офіційне працевлаштування в європейській компанії
- можливість працювати над цікавими та складними проектами в творчому середовищі
- конкурентну заробітну плату та бонусну програму
- дружній та співпрацюючий колектив
Вимоги до кандидата:
- досвід роботи щонайменше п'ять років
- глибоке розуміння принципів DevOps та досвід їх впровадження
- досвід роботи з AWS, Azure, Google Cloud
- досвід налаштування та керування Docker, Kubernetes
- знання інструментів Terraform, Ansible.
- досвід в налаштуванні та підтримці Prometheus, Grafana
- навички у сфері мережевої безпеки
- досвід роботи з CI/CD інструментами (Jenkins, GitLab CI/CD).
- знання мов Python, Bash для автоматизації завдань
- досвід у керуванні проектами та системами
- комунікабельність, вміння працювати в команді
Обов'язки нового працівника:
- проектування, налаштування та підтримка інфраструктури для розробки, тестування та розгортання веб-додатків та мікросервісів
- автоматизація процесів розгортання, моніторингу та масштабування з використанням сучасних інструментів й технологій
- забезпечення безпеки та надійності інфраструктури, включаючи резервне копіювання даних та керування доступом
- співпраця з розробницькою командою для забезпечення безперебійної та ефективної роботи додатків
- моніторинг та аналіз продуктивності системи, виявлення та усунення "вузьких місць"
- робота над оптимізацією інфраструктури для забезпечення максимальної продуктивності та масштабованості
Скріншот (work.ua)
До 300 000 грн на місяць може заробляти керівник відділу комплектації у міжнародній компанії, що займається архітектурою.
Що обіцяють:
- віддалений формат роботи
- конкурентоспроможну зарплату
- офіційне працевлаштування
- бонуси та премії за виконання показників
- навчання в середині компанії
Вимоги до кандидата:
- досвід у сфері дизайну інтер'єру на аналогічній посаді
- знання особливостей та асортимент оздоблювальних матеріалів, меблів тощо
- розуміння етапів закупівлі товарів
- вміння знаходити спільну мову з постачальниками та підрядниками
- готовність до активної роботи на результат і втілення мрій у реальність
Обов'язки нового працівника:
- керувати командою відділу комплектації
- проводити переговори та взаємодіяти з клієнтами на етапах реалізації проєкту
- складати бюджети реалізації проєктів
- контролювати роботу над комплектацією об'єктів згідно з дизайн-проєктом та замовляти товари у виробника (постачальника)
- контролювати етапи виробництва, доставку та встановлення всіх комплектуючих на об'єкті
- контролювати системи оплати (від замовника - до постачальника)
- проводити переговори та розширювати партнерську базу постачальників
- постійно моніторити новинки на ринку
- вести звітність по закупівлях та комплектації об'єкта
- вести звітність по своїй роботі
Скріншот (work.ua)
До 200 000 грн на місяць може заробляти керівник відділу продажу у компанії, що виробляє манікюрні меблі та витяжки різних видів і моделей.
Що обіцяють:
- повністю віддалений формат роботи
- гарантовані ставки та бонуси
- реалізацію власних ідей
- участь у різноманітних заходах
- стратегічні сесії для розвитку команди
Вимоги до кандидата:
- досвід на аналогічній посаді від одного року
- досвід контролю віддаленої команди
- англійська на рівні Intermediate або вище
- досвід вибудовування системної роботи відділу
- досвід проведення співбесід
- досвід прописання процесів
Обов'язки нового працівника:
- формувати відділ продажу
- контролювати виконання випереджаючих показників
- управляти командою
- взаємодіяти з іншими відділами компанії (логістика, маркетинг, виробництво)
- формувати план відділу продажів, робити його декомпозицію по всіх напрямках та менеджерах
- допрацювати поточну структуру роботи у відділі (етапи угод, регламенти, плани, інструкції та ін.)
- проводити стратегічні переговори із ключовими клієнтами
- брати участь у ключових виставках компанії
Скріншот (work.ua)
До 200 000 грн на місяць може заробляти РРС-менеджер з маркетингу у канадському стартапі, налаштовуючи рекламу для потрібної цільової аудиторії на різних майданчиках.
Що обіцяють:
- можливість приєднатися до молодої та амбітної команди, яка працює над створенням інноваційної торгової площадки eCommerce
- конкурентну заробітну плату
- гнучкий графік роботи
- можливість працювати віддалено
- розсудливість у прийнятті ключових рішень
- підтримку всієї команди
- інвестиції в успіх компанії та її клієнтів
- роботу "з почуттям терміновості"
- відкритість до змін в міру розвитку потреб бізнесу
Вимоги до кандидата:
- понад 3 роки досвіду в Paid Search (платний пошуковий трафік, у результаті оплати контекстної реклами)
- робота в афілійованій галузі (як бонус)
- досвід успішного керування та оптимізації кампаній прямого реагування на цільові показники ефективності та обсягу
- досвід роботи з Excel та іншими інструментами бізнес-аналітики
- досвід оптимізації KPI, таких як CPA, CTR і ROAS
- певне розуміння пошукового арбітражу (як бонус)
- відмінні навички спілкування та співпраці
- мати пристрасть вирішувати складні проблеми та прагнути виконувати роботу
Обов'язки нового працівника:
- робота над створенням торгової площадки eCommerce
- розробка та виконання стратегії платних рекламних кампаній, з метою залучення нових клієнтів та збільшення продажів
- володіння кампаніями оплаченого пошуку в Google, Bing та інших каналах PPC
- розробка та впровадження стратегії оптимізації кампанії SEM за допомогою тестування рекламних копій
- покращення показника якості
- керування ключовими словами
- тестування цільової сторінки
- аналіз та оцінка ефективності кампаній
- перетворення кількісних та якісних даних у практичні висновки й рекомендації для перегляду стратегії кампанії
- ведення щоденних, щотижневих, місячних і квартальних звітів для керованих кампаній
- інтерпретація тенденцій
- надання рекомендацій на основі ROI, CPA, CPC, CTR і ROAS
- співпраця з командою SEO для визначення найкращих ключових фраз для націлювання в багатовимірних цифрових маркетингових кампаніях
Скріншот (work.ua)
До 190 000 грн на місяць може заробляти менеджер з продажу нерухомості у компанії, яка спеціалізується на продажах нерухомості для інвестицій, життя та відпочинку в Індонезії.
Що обіцяють:
- роботу дистанційно
- високу заробітну плату та преміальну систему
- повну зайнятість, стабільний графік
- прозору, зрозумілу, ефективну систему мотивації
- прозору й зрозумілу структуру компанії
- сучасну CRM систему (Customer Relationship Management - управління відносинами з клієнтами)
- ефективну лідогенерацію (процес пошуку та залучення потенційних клієнтів)
- постійне навчання за рахунок компанії сучасним інструментам і технікам продажів
- отримання робочих рекомендацій від власника компанії, партнерів та забудовників
- можливість кар'єрного та фінансового росту
Вимоги до кандидата:
- бажання працювати
- оперативність, активність, відповідальність
- комунікабельність та позитивне сприйняття світу
- вміння працювати на результат
- вміння ефективно комунікувати та вести переговори з клієнтами
- високий рівень англійської мови (вільний розмовний рівень)
- досвід у продажах нерухомості та інвестуванні (буде перевагою)
Обов'язки нового працівника:
- опрацювання вхідних запитів клієнтів
- робота з теплою та гарячою базою клієнтів
- проведення переговорів, телефонних консультацій та онлайн зустрічей з потенційними клієнтами
- підтримка взаємозв'язків з потенційними та існуючими клієнтами, забезпечення високого рівня обслуговування
- укладення угоди й доведення її до кінця
- супровід клієнтів впродовж співпраці
- дотримання дедлайнів і слова, даного клієнту
Скріншот (work.ua)
До 160 000 грн на місяць може заробляти менеджер із закупівель у компанії, яка займається дистрибуцією косметики на Amazon.
Що обіцяють:
- високий рівень доходу
- стабільний графік роботи
- офіційне працевлаштування
- перспективу кар'єрного росту
- бонуси за виконану роботу
- відрядження на виставки та покази світових брендів
Вимоги до кандидата:
- аналогічний досвід роботи
- володіння англійською
- знання специфіки продажів на Amazon
- розуміння процесів закупівлі товарів
- вміння працювати з постачальниками
- досвід роботи з отримання та дистрибуції світових лакшері брендів косметики й парфумів
- відмінні навички аналізу даних і проведення переговорів
- уважність до деталей
- ініціативність, активність, комунікабельність
- вміння працювати в команді
Обов'язки нового працівника:
- виходити на виробників світових брендів
- проводити переговори про дистрибуцію їхніх товарів на Amazon та Shopify
- досліджувати прайс-листи постачальників товарів та відбирати найбільш конкурентоспроможні товари для перепродажу на онлайн майданчиках (Amazon, Shopify)
- здійснювати закупівлю товарів відповідно до встановлених стандартів та процедур
- управляти поставками та забезпечувати дотримання термінів
- вести комунікацію з постачальниками та слідкувати за постійною наявністю товару
- аналізувати та вивчати продажі на Amazon
- готувати документацію та укладати договори з брендами
- працювати в CRM, з Google-таблицями
- вести звітність по своїй роботі
Скріншот (work.ua)
До 150 000 грн на місяць може заробляти медіабайєр (Media Buyer) у компанії, що "допомагає бізнесу у фінансовому секторі здобувати клієнтів по всьому світу".
Що обіцяють:
- ставку й відмінну бонусну сітку
- команду найкращих фахівців у своїй галузі
- постійний розвиток
- відсутність жорстких бюрократичних рамок і "галерного" гніту
- цілковиту підтримку будь-яких продуктивних, професійних ідей, спрямованих на професійне, кар'єрне та матеріальне зростання фахівців разом із компанією
- наданням абсолютно всієї необхідної інфраструктури (акаунти, платіжки, софт, застосунки, усі типи розхідників)
- власну потужну технічну інфраструктуру (допомагає не витрачати зайвий час на "ручну" роботу)
Вимоги до кандидата:
- досвід роботи як Media Buyer від двох років
- досвід роботи у ніші Crypto або Gambling - рік і більше
- наявність успішних кейсів та готовність підтвердити їх статистикою
- досвід з гео Tier1/Tier2
- вертикаль Google, FB, TikTok
- вміння генерувати та знаходити профітні (прибуткові) зв'язки
- досвід роботи з великими обсягами трафіку (буде бонусом)
Обов'язки нового працівника:
- ведення рекламних кампаній
- підвищення ефективності виконання поставлених KPI, планів
- щотижневий звіт по КРІ
- пошук нових підходів та зв'язок
- моніторинг та аналіз рекламних кампаній
- планування, налаштування, запуск, А/Б тестування, оптимізація кампаній, звітність
Скріншот (work.ua)
До 130 000 грн на місяць може заробляти керівник відділу аудиту холдингу (внутрішній аудитор).
Що обіцяють:
- цікаві амбітні задачі у великій компанії
- достойну фінансову винагороду
- комбінований графік
- офіційне працевлаштування
- оплачувану відпустка
- підтримку в адаптації
- позитивну атмосферу в колективі
- всі необхідні ресурси для роботи
Вимоги до кандидата:
- досвід роботі на керівній посаді в напрямку аудиту (керівник відділу аудиту, внутрішній аудитор)
- досвід побудови системи аудиту для компанії
- системність
- вміння відстоювати свою точку зору
- скрупульозність
- чесність
Обов'язки нового працівника:
- розробка та впровадження ефективної системи внутрішнього аудиту групи компаній холдингу
- проведення планових і позапланових перевірок фінансового обліку підприємств (в тому числі бухгалтерського, податкового, управлінського обліку)
- розробка пропозицій та заходів щодо усунення виявлених недоліків, мінімізації втрат ризиків і загроз
Скріншот (work.ua)
Популярність віддаленої роботи
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну частка вакансій, які пропонують віддалену роботу, зросла щонайменше вдвічі, говорить співзасновник Work.ua Артур Міхно.
При цьому найбільше вакансій з дистанційною роботою розміщують у категорії "IT, комп'ютери, інтернет". Тут же пропонують і найбільші зарплати.
Кількість відгуків на дистанційну роботу також зросла вдвічі.
Автори дослідження зауважили, що найбільш затребувана дистанційна робота серед жінок, які за останні роки відгукувались на "віддалені" вакансії в середньому на 75% частіше, ніж чоловіки.
"Ще деякий час тому було складно уявити, щоб роботодавці наважились наймати кандидатів на дистанційну роботу, не кажучи вже про конкурентну оплату для таких працівників. Але ми живемо в надзвичайні часи великих потрясінь і можливостей", - наголосив Міхно.
За його словами, для багатьох людей "дистанційка" стала ледь не єдиною можливістю тримати бізнес і працювати, щоб розвивати економіку країни.
"До того ж роботодавці створили ще й достойні фінансові умови, що є особливо актуальним для тих, хто тимчасово виїхав за кордон чи переїхав у сільську місцевість", - підсумував експерт.
Раніше ми розповідали, хто сьогодні в Україні заробляє понад 50 тисяч.
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