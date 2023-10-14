Робота є, а українці не працюють. Хто потрібен на ринку праці та чому знайти фахівця стало важче

З приходом осені український ринок праці поповнився більшою кількістю вакансій. Однак при цьому шукачі роботи відгукуються на них не так активно, як раніше. Крім того, популярності набули досить неочікувані сфери.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження Work.ua розповідає, що змінилося з працевлаштуванням в Україні.

Де найбільше місць для роботи

П'ятірка лідерів серед областей залишається стабільною:

Київська - 34 574 вакансій

Дніпровська - 10 153 вакансій

Львівська - 9 994 вакансій

Одеська - 7 092 вакансій

Харківська - 3 852 вакансій

Варто виділити також лідерів за темпами зростання кількості пропозицій роботи. До цього переліку входить:

Чернівецька область (+1 905 вакансій)

Рівненська (+2 275 вакансій)

Кіровоградська (+1 237 вакансій)

Полтавська (+2 741 вакансія)

Київська (+34 574 вакансій)

Які сфери найпопулярніші

На початку осені можна побачити тенденцію, коли бізнес готується до продажів перед святами та завершенням календарного року.

Кількість вакансій зросла в категоріях "Маркетинг, реклама, PR" збільшилась на 5 745 вакансій. Також зросла кількість пропозицій роботи в категоріях "ЗМІ, видавництво, поліграфія" (+1 911), "Логістика, склад, ЗЕД" (+10 944), "Робочі спеціальності, виробництво" (+19 685), "Бухгалтерія, аудит" (+6788).

Робота є, а українці не беруться

Порівняно з попередніми місяцями кількість відгуків на доступні вакансії помітно знизилася. Це орієнтовно 20 відгуків на одну вакансію тоді як минулого року ця статистика була щонайменше вдвічі вищою.

Найбільший вибір кандидатів мають роботодавці, які пропонують дистанційну роботу: вони отримують уп'ятеро більше відгуків, ніж у середньому на ринку праці. Компаніям, де передбачена лише офлайн-робота, важче втримувати та приваблювати співробітників.

Попри всі виклики, ринок праці щомісяця пропонує шукачам все більше вакансій. Робота в Україні є, навіть у прифронтових регіонах. Проте від місяця до місяця кількість шукачів скорочується.

Це означає, що компаніям доведеться більше інвестувати в підвищення кваліфікації, розвиток працівників, освоєння нових технологій, які будуть робити бізнес ефективнішим.