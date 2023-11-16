Учиться и работать реально! Вакансии для студентов с зарплатами более 100 тысяч

Медиабайер

От 100 000 до 300 000 гривен может получать медиабайер (Google Ads). Работу предлагает арбитражная компания (в финансовой вертикали).

В объявлении отмечается, что на вакансию могут претендовать, среди прочих, и студенты.

Подходящий кандидат должен:

иметь опыт работы с Google Ads (не менее двух лет)

уметь работать с большим количеством данных

иметь опыт использования инструментов аналитики

иметь навыки работы в команде

быть ответственным

иметь аналитический склад ума

иметь сертификацию Google Ads (будет преимуществом)

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Оператор call-центра

От 60 000 до 160 000 гривен может получать оператор call-центра со знанием немецкого языка. Работу предлагает компания, продающая товары для красоты и здоровья в Европе и Латинской Америке.

В объявлении отмечается, что на вакансию могут претендовать, среди прочих, и студенты.

Подходящий кандидат должен:

иметь отличное знание немецкого

иметь хорошие коммуникационные навыки

быть ответственным, целеустремленным и дружелюбным

уметь "первоклассно" обслуживать клиентов и отвечать на все их вопросы (относительно товара, статуса доставки или других деталей по заказу)

иметь понимание рынка, на котором работает компания

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Менеджер по продажам

От 50 000 до 150 000 гривен может получать менеджер по продажам. Работу предлагает организация, специализирующаяся на предоставлении широкого спектра финансовых услуг и консультаций для своих клиентов.

В объявлении отмечается, что на вакансию могут претендовать, среди прочих, и студенты.

Подходящий кандидат должен:

иметь коммуникационные навыки (включая умение убеждать, обсуждать условия сотрудничества и выстраивать отношения с клиентами)

понимать продукт или услугу, предлагаемую компанией, и эффективно представлять ее преимущества клиентам

иметь опыт в ведении переговоров с клиентами

иметь уверенность в достижении выгодных сделок

быть ответственным

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Диспетчер

От 50 000 до 150 000 гривен может получать диспетчер (в сфере логистики). Работу предлагает успешная американская логистическая компания.

В объявлении отмечается, что на вакансию могут претендовать, среди прочих, и студенты.

Подходящий кандидат должен:

иметь высокий уровень английского языка

иметь желание работать на результат

уметь вести переговоры и решать проблемы

уметь работать в команде

иметь высокие коммуникативные навыки

быть стрессоустойчивым

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Менеджер по продажам недвижимости

От 80 000 до 120 000 гривен может получать менеджер по продаже недвижимости. Работу предлагает агентство, помогающее клиентам приобрести ликвидную недвижимость у моря для жизни и инвестиций (дочерняя компания Hayat Estate).

В объявлении отмечается, что на вакансию могут претендовать, среди прочих, и студенты.

Подходящий кандидат должен:

любить рынок недвижимости

уметь закрывать большие сделки (или иметь желание этому научиться)

иметь желание и возможность работать удаленно

уметь подбирать объекты недвижимости и презентовать их клиентам

уметь довести клиента до сделки

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