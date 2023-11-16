Учиться и работать реально! Вакансии для студентов с зарплатами более 100 тысяч

Учиться и работать одновременно - нелегко. Больший шанс найти хорошо оплачиваемую работу у тех студентов, которые учатся на заочной форме, ведь тогда у них остается больше свободного времени для реального овладения той или иной профессией.
РБК-Украина (проект Styler) исследовало различные вакансии на портале Work.ua и рассказывает о самых интересных из них для студентов - с зарплатами более 100 тысяч гривен.
От 100 000 до 300 000 гривен может получать медиабайер (Google Ads). Работу предлагает арбитражная компания (в финансовой вертикали).
В объявлении отмечается, что на вакансию могут претендовать, среди прочих, и студенты.
Подходящий кандидат должен:
От 60 000 до 160 000 гривен может получать оператор call-центра со знанием немецкого языка. Работу предлагает компания, продающая товары для красоты и здоровья в Европе и Латинской Америке.
В объявлении отмечается, что на вакансию могут претендовать, среди прочих, и студенты.
Подходящий кандидат должен:
Скриншот
От 50 000 до 150 000 гривен может получать менеджер по продажам. Работу предлагает организация, специализирующаяся на предоставлении широкого спектра финансовых услуг и консультаций для своих клиентов.
В объявлении отмечается, что на вакансию могут претендовать, среди прочих, и студенты.
Подходящий кандидат должен:
Скриншот
От 50 000 до 150 000 гривен может получать диспетчер (в сфере логистики). Работу предлагает успешная американская логистическая компания.
В объявлении отмечается, что на вакансию могут претендовать, среди прочих, и студенты.
Подходящий кандидат должен:
Скриншот
От 80 000 до 120 000 гривен может получать менеджер по продаже недвижимости. Работу предлагает агентство, помогающее клиентам приобрести ликвидную недвижимость у моря для жизни и инвестиций (дочерняя компания Hayat Estate).
В объявлении отмечается, что на вакансию могут претендовать, среди прочих, и студенты.
Подходящий кандидат должен:
Скриншот
Напомним, ранее мы рассказывали, кто нужен на рынке труда и почему найти специалиста стало труднее.
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