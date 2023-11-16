Вчитися й працювати реально! Вакансії для студентів із зарплатами понад 100 тисяч
Вчитися й працювати одночасно - нелегко. Більший шанс знайти добре оплачувану роботу мають студенти, що навчаються на заочній формі, адже тоді у них лишається більше вільного часу для реального опанування тієї чи іншої професії.
РБК-Україна (проект Styler) дослідило різноманітні вакансії на порталі Work.ua і розповідає про найцікавіші з них для студентів - із зарплатами понад 100 тисяч гривень.
Медіабайєр
Від 100 000 до 300 000 гривень може отримувати медіабайєр (Google Ads). Роботу пропонує арбітражна компанія (у фінансовій вертикалі).
В оголошенні зазначається, що на вакансію можуть претендувати, серед інших, і студенти.
Підходящий кандидат повинен:
- мати досвід роботи з Google Ads (не менше двох років)
- вміти працювати з великою кількістю даних
- мати досвід використання інструментів аналітики
- мати навички роботи в команді
- бути відповідальним
- мати аналітичний склад розуму
- мати сертифікація Google Ads (буде перевагою)
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Оператор call-центру
Від 60 000 до 160 000 гривень може отримувати оператор call-центру зі знанням німецької мови. Роботу пропонує компанія, що продає товари для краси та здоров'я в Європі та Латинській Америці.
В оголошенні зазначається, що на вакансію можуть претендувати, серед інших, і студенти.
Підходящий кандидат повинен:
- мати відмінне знання німецької
- мати гарні комунікаційні навички
- бути відповідальним, цілеспрямованим і доброзичливим
- вміти "першокласно" обслуговувати клієнтів і відповідати на всі їхні запитання (щодо товару, статусу доставки чи інших деталей щодо замовлення)
- мати розуміння ринку, на якому працює компанія
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Менеджер з продажу
Від 50 000 до 150 000 гривень може отримувати менеджер з продажу. Роботу пропонує організація, що спеціалізується на наданні широкого спектру фінансових послуг та консультацій для своїх клієнтів.
В оголошенні зазначається, що на вакансію можуть претендувати, серед інших, і студенти.
Підходящий кандидат повинен:
- мати комунікаційні навички (включаючи вміння переконувати, обговорювати умови співпраці та будувати відносини з клієнтами)
- розуміти продукт або послугу, яку пропонує компанія, і ефективно представляти її переваги клієнтам
- мати досвід у веденні переговорів з клієнтами
- мати впевненість в досягненні вигідних угод
- бути відповідальним
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Диспетчер
Від 50 000 до 150 000 гривень може отримувати диспетчер (у сфері логістики). Роботу пропонує успішна американська логістична компанія.
В оголошенні зазначається, що на вакансію можуть претендувати, серед інших, і студенти.
Підходящий кандидат повинен:
- мати високий рівень англійської мови
- мати бажання працювати на результат
- вміти вести переговори й вирішувати проблеми
- вміти працювати в команді
- мати високі комунікативні навички
- бути стресостійким
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Менеджер з продажу нерухомості
Від 80 000 до 120 000 гривень може отримувати менеджер з продажу нерухомості. Роботу пропонує агенція, що допомагає клієнтам придбати ліквідну нерухомість біля моря для життя та інвестицій (дочірня компанія Hayat Estate).
В оголошенні зазначається, що на вакансію можуть претендувати, серед інших, і студенти.
Підходящий кандидат повинен:
- любити ринок нерухомості
- вміти закривати великі угоди (або ж бажає цього навчитись)
- мати бажання й можливість працювати віддалено
- вміти добирати об'єкти нерухомості та презентувати їх клієнтам
- вміти довести клієнта до угоди
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто потрібен на ринку праці та чому знайти фахівця стало важче.
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