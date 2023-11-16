ua en ru
Чт, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Учиться и работать реально! Вакансии для студентов с зарплатами более 100 тысяч

Четверг 16 ноября 2023 09:38
UA EN RU
Учиться и работать реально! Вакансии для студентов с зарплатами более 100 тысяч Найти интересные вакансии можно не выходя из дома (фото: Freepik)
Автор: Ирина Костенко

Учиться и работать одновременно - нелегко. Больший шанс найти хорошо оплачиваемую работу у тех студентов, которые учатся на заочной форме, ведь тогда у них остается больше свободного времени для реального овладения той или иной профессией.

РБК-Украина (проект Styler) исследовало различные вакансии на портале Work.ua и рассказывает о самых интересных из них для студентов - с зарплатами более 100 тысяч гривен.

Медиабайер

От 100 000 до 300 000 гривен может получать медиабайер (Google Ads). Работу предлагает арбитражная компания (в финансовой вертикали).

В объявлении отмечается, что на вакансию могут претендовать, среди прочих, и студенты.

Подходящий кандидат должен:

  • иметь опыт работы с Google Ads (не менее двух лет)
  • уметь работать с большим количеством данных
  • иметь опыт использования инструментов аналитики
  • иметь навыки работы в команде
  • быть ответственным
  • иметь аналитический склад ума
  • иметь сертификацию Google Ads (будет преимуществом)

Учиться и работать реально! Вакансии для студентов с зарплатами более 100 тысячСкриншот

Оператор call-центра

От 60 000 до 160 000 гривен может получать оператор call-центра со знанием немецкого языка. Работу предлагает компания, продающая товары для красоты и здоровья в Европе и Латинской Америке.

В объявлении отмечается, что на вакансию могут претендовать, среди прочих, и студенты.

Подходящий кандидат должен:

  • иметь отличное знание немецкого
  • иметь хорошие коммуникационные навыки
  • быть ответственным, целеустремленным и дружелюбным
  • уметь "первоклассно" обслуживать клиентов и отвечать на все их вопросы (относительно товара, статуса доставки или других деталей по заказу)
  • иметь понимание рынка, на котором работает компания

Учиться и работать реально! Вакансии для студентов с зарплатами более 100 тысяч

Скриншот

Менеджер по продажам

От 50 000 до 150 000 гривен может получать менеджер по продажам. Работу предлагает организация, специализирующаяся на предоставлении широкого спектра финансовых услуг и консультаций для своих клиентов.

В объявлении отмечается, что на вакансию могут претендовать, среди прочих, и студенты.

Подходящий кандидат должен:

  • иметь коммуникационные навыки (включая умение убеждать, обсуждать условия сотрудничества и выстраивать отношения с клиентами)
  • понимать продукт или услугу, предлагаемую компанией, и эффективно представлять ее преимущества клиентам
  • иметь опыт в ведении переговоров с клиентами
  • иметь уверенность в достижении выгодных сделок
  • быть ответственным

Учиться и работать реально! Вакансии для студентов с зарплатами более 100 тысяч

Скриншот

Диспетчер

От 50 000 до 150 000 гривен может получать диспетчер (в сфере логистики). Работу предлагает успешная американская логистическая компания.

В объявлении отмечается, что на вакансию могут претендовать, среди прочих, и студенты.

Подходящий кандидат должен:

  • иметь высокий уровень английского языка
  • иметь желание работать на результат
  • уметь вести переговоры и решать проблемы
  • уметь работать в команде
  • иметь высокие коммуникативные навыки
  • быть стрессоустойчивым

Учиться и работать реально! Вакансии для студентов с зарплатами более 100 тысяч

Скриншот

Менеджер по продажам недвижимости

От 80 000 до 120 000 гривен может получать менеджер по продаже недвижимости. Работу предлагает агентство, помогающее клиентам приобрести ликвидную недвижимость у моря для жизни и инвестиций (дочерняя компания Hayat Estate).

В объявлении отмечается, что на вакансию могут претендовать, среди прочих, и студенты.

Подходящий кандидат должен:

  • любить рынок недвижимости
  • уметь закрывать большие сделки (или иметь желание этому научиться)
  • иметь желание и возможность работать удаленно
  • уметь подбирать объекты недвижимости и презентовать их клиентам
  • уметь довести клиента до сделки

Учиться и работать реально! Вакансии для студентов с зарплатами более 100 тысяч

Скриншот

Напомним, ранее мы рассказывали, кто нужен на рынке труда и почему найти специалиста стало труднее.

Читайте также, как зарабатывать более 100 тысяч в месяц, работая в пижаме.

Читайте РБК-Украина в Google News
студенти Зарплата в Украине работа в Украине