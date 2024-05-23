Вчителів навчатимуть військові? "Захист України" суттєво оновлюють: що зміниться для школярів і викладачів
Реформа профільної середньої освіти в Україні триває. Урядовці планують оновити, серед іншого, шкільний предмет "Захист України" (який змінив "Захист Вітчизни" чи "Допризовну підготовку") - щоб інтегрувати в нього громадянську освіту, а також практичні знання та навички.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що саме може змінитись для школярів і вчителів України.
Що відомо про оновлення предмета
За словами віце-прем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, на трансформацію уроків "Захисту України" уряд виділив 1,74 млрд гривень.
100 млн гривень передбачено на професійний розвиток учителів.
1,64 млрд гривень - на закупівлю навчального обладнання:
- симуляції управління дронами
- навчальних тирів і макетів
- аптечок і тренажерів для серцевої реанімації
- тренажерів дефібрилятора
- турнікетів
- навчальних наборів для роботи з електронікою, зв'язком, 3D-друком тощо
Очільник Мінцифри наголосив, що уроки "Захисту України" мають відповідати сучасним викликам і технологічним вимогам, саме тому вже цього року МОН додав у навчальну програму блок щодо дронів.
"Далі повністю переглянемо підхід до дисципліни "Захист України" і паралельно навчаємо вчителів та забезпечуємо школи сучасною технікою", - уточнив урядовець.
"Захист України" в Київській області (фото: nus.org.ua)
Що зміниться для учнів
Згідно з планами урядовців, на школярів у межах "Захисту України" чекають такі зміни:
- навчання відбуватиметься у спеціальних міжшкільних просторах (осередках) з усім необхідним обладнанням: стрілецькими тренажерами, навчальними дронами, аптечками й медичними манекенами (за кошти державної субвенції)
- замість уроку раз на тиждень для кожного класу передбачено тренінговий формат - діти раз на місяць проводять цілий навчальний день в осередку
- кожен модуль можуть викладати фахівці з конкретної теми (осередок може залучати до викладання профільні організації)
- хлопці та дівчата проходять курс разом, а поділ на групи під час навчання відбувається не за статтю, а для відпрацювання практичних навичок
Приклад осередку в Київській області (фото: nus.org.ua)
Що зміниться для вчителів
Завдяки оновленню шкільного предмету вчителів зможуть навчати військові.
"У межах змін плануємо інтегрувати в предмет громадянську освіту й практичні знання та навички. Діти повинні розуміти, як відбувається оборона країни, а також навіщо до неї долучатися", - наголосив Федоров.
Він додав, що неможливо якісно навчити дітей без навчання вчителів, тому зараз для них шукають спеціальних тренерів:
- демобілізованих захисників і захисниць України
- інструкторів центрів цивільного захисту
- вчителів "Захисту України" та суміжних предметів
- фахівців, які працюють з молоддю тощо
Зазначається, що програму для тренерів розробило МОН, а також:
- школа "Майбутні" - експерти якої розкажуть про те, як працювати з дітьми, зокрема старшокласниками, які "поза політикою"
- військові Азову - можуть розповісти, якою є сучасна війна
- найбільша OSINT-агенція в Україні Molfar - володіє інформацією, як працює ІПСО і як їм протидіяти
Уточнюється, що після навчання тренери зможуть учити вчителів у своїх регіонах.
Етапи оновлення програми (інфографіка: defenceforukraine.com.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як війна змінила систему навчання в Україні, а також чому МОН планує спрощення шкільних програм.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Telegram-канал Михайла Федорова, DefenceForUkraine.com.ua, портал НУШ.