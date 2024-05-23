Учителей будут учить военные? "Защиту Украины" существенно обновляют: что изменится для школьников и преподавателей
Реформа профильного среднего образования в Украине продолжается. Чиновники планируют обновить, среди прочего, школьный предмет "Защита Украины" (сменивший "Защиту Отечества" или "Допризывную подготовку") - чтобы интегрировать в него гражданское образование, а также практические знания и навыки.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что именно может измениться для школьников и учителей Украины.
Что известно про обновление предмета
По словам вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, на трансформацию уроков "Защиты Украины" правительство выделило 1,74 млрд гривен.
100 млн гривен предусмотрено на профессиональное развитие учителей.
1,64 млрд гривен - на закупку учебного оборудования:
- симуляции управления дронами
- учебных тиров и макетов
- аптечек и тренажеров для сердечной реанимации
- тренажеров дефибриллятора
- турникетов
- учебных наборов для работы с электроникой, связью, 3D-печатью и т.п.
Глава Минцифры подчеркнул, что уроки "Защиты Украины" должны отвечать современным вызовам и технологическим требованиям, именно поэтому уже в этом году МОН добавил в учебную программу блок по дронам.
"Далее полностью пересмотрим подход к дисциплине "Защита Украины" и параллельно учим учителей и обеспечиваем школы современной техникой", - уточнил чиновник.
"Защита Украины" в Киевской области (фото: nus.org.ua)
Что изменится для учеников
Согласно планам чиновников, школьников в рамках "Защиты Украины" ждут такие изменения:
- обучение будет проходить в специальных межшкольных пространствах (центрах) со всем необходимым оборудованием: стрелковыми тренажерами, учебными дронами, аптечками и медицинскими манекенами (на средства государственной субвенции)
- вместо урока раз в неделю для каждого класса предусмотрен тренинговый формат - дети раз в месяц проводят целый учебный день в центре
- каждый модуль могут преподавать специалисты по конкретной теме (центр может привлекать к преподаванию профильные организации)
- парни и девушки проходят курс вместе, а разделение на группы во время учебы происходит не по половому признаку, а для отработки практических навыков
Пример центра в Киевской области (фото: nus.org.ua)
Что изменится для учителей
Благодаря обновлению школьного предмета учителей смогут обучать военные.
"В рамках перемен планируем интегрировать в предмет гражданское образование и практические знания и навыки. Дети должны понимать, как происходит оборона страны, а также зачем к ней приобщаться", - подчеркнул Федоров.
Он добавил, что невозможно качественно научить детей без обучения учителей, поэтому сейчас для них ищут специальных тренеров:
- демобилизованных защитников и защитниц Украины
- инструкторов центров гражданской защиты
- учителей "Защиты Украины" и смежных предметов
- специалистов, работающих с молодежью и т.п.
Отмечается, что программу для тренеров разработало МОН, а также:
- школа "Майбутні" - эксперты которой расскажут о том, как работать с детьми (в том числе со старшеклассниками, которые "вне политики")
- военные Азова - могут рассказать, какова современная война
- крупнейшая OSINT-агенция в Украине Molfar - владеет информацией, как работает ИПСО и как им противодействовать
Уточняется, что после обучения тренеры смогут учить учителей в своих регионах.
Этапы обновления программы (инфографика: defenceforukraine.com.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, как война изменила систему обучения в Украине, а также почему МОН планирует упрощение школьных программ.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Telegram-канал Михаила Федорова, DefenceForUkraine.com.ua, портал НУШ.