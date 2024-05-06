В областях України створюють мережу профільних шкіл: що змінить для учнів реформа освіти
У межах реформи системи освіти Міністерство освіти й науки працює над моделюванням майбутньої мережі профільних шкіл в областях України.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що потрібно знати про формування мережі профільних шкіл, що при цьому зміниться для учнів, а також коли розпочнеться пілотування реформи профільної середньої освіти в Україні.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: "Освіта.UA", офіційний сайт МОН.
Основне про формування мережі профільних шкіл
У межах робочої зустрічі щодо законодавчого забезпечення реформи профільної середньої освіти, що відбулася в МОН заступник міністра освіти й науки Дмитро Завгородній розповів про роботу над моделюванням майбутньої мережі закладів профільної середньої освіти в Україні - так званих профільних шкіл.
Посадовець уточнив, що:
- така мережа має бути погоджена на рівні всіх областей та громад.
- метою моделювання мережі є бачення того, якою має бути мережа закладів освіти
"Наприклад, побачити всі заклади освіти, які у 2027-2028 роках залишаться початковими школами, гімназіями. І де будуть ліцеї академічного спрямування, заклади профтехосвіти, коледжі", - пояснив урядовець.
Для чого потрібне проектування мережі закладів освіти
Нині міністерство працює з 9 пілотними регіонами - вони вже спроектували свою мережу закладів освіти.
До кінця літа 2024 року планується провести таку ж роботу і для інших областей.
За результатами цієї роботи у МОН будуть розуміти:
- скільки закладів освіти потрібно побудувати
- скільки закладів освіти підлягають оптимізації
- які заклади освіти потрібно ліквідувати
- скільки і яких закладів освіти об'єднати
- яким закладам освіти необхідно змінити статус
У відомстві зазначили також, що планування мережі академічних ліцеїв є соціально-чутливим питанням та потребує суспільного консенсусу.
Мета реформи - що зміниться для учнів
Основною метою реформи профільної середньої освіти в Україні є індивідуалізація навчання у старшій школі.
Йдеться про те, що:
- учні зможуть обирати напрям навчання, курси та предмети
- школи проводитимуть профорієнтаційну роботу
Виходячи з цього, мережа ліцеїв має забезпечити вибір профілів для учнів із сіл і маленьких міст.
Уточнюється, що це можуть бути або багатопрофільні ліцеї, або кілька ліцеїв із різними профілями на доступній відстані.
Водночас учням, поблизу домівок яких не буде ліцеїв, потрібно мати можливість:
- доїжджати на навчання
- проживати в пансіонах при ліцеях
Коли розпочнеться пілотування реформи
За словами заступника міністра освіти й науки Андрія Сташківа, МОН планує провести низку зустрічей, щоб обговорити наявні у закладах освіти проблеми та можливість їхнього розв'язання.
"Упровадження профільної середньої освіти, створення академічних ліцеїв потребують об'єктивної дискусії. Усі зміни в роботі закладів загальної середньої освіти буде погоджено з відповідними центральними органами та органами місцевого самоврядування", - наголосив він.
Урядовець додав, що крім академічних ліцеїв, невіддільною частиною профільної середньої освіти є також професійні коледжі.
"Вони мають функціонувати синхронно", - додав заступник міністра.
Згідно з планами МОН, перехід до пілотування реформи в Україні розпочнеться з вересня 2025 року й триватиме до липня 2027 року.
У цей період будуть дібрані пілотні заклади освіти, в яких апробуватимуть різні моделі. Після цього з них оберуть одну або дві - найбільш ефективні.
З 2027 року в Україні планують розпочати впровадження реформи профільної середньої освіти. На цьому етапі мають запрацювати всі академічні ліцеї.
Що потрібно знати про Нову українську школу
Нова українська школа (НУШ) - ключова реформа Міністерства освіти й науки, головна мета якої:
- створити школу, в якій буде приємно навчатись
- дати учням не тільки теоретичні знання, але й уміння застосовувати їх у повсякденному житті
Реформа НУШ розрахована на роки й стартувала з 2018 року, коли у перший клас пішли сьогоднішні шестикласники.
Планується, що саме вони у 2027 році вперше вступатимуть до академічних ліцеїв - з метою подальшого вступу до закладів вищої освіти чи до професійних ліцеїв (заради успішного працевлаштування).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як війна змінила систему навчання в Україні.
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